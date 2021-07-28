1 Ağustos’ta görevde

Yüksek Adliye Kurulu tarafından, 1 Ağustos’tan itibaren geçerli olacak şekilde Yüksek Mahkeme Yargıçlığına atanan Kaza Mahkemesi Başkanı Talat Usar, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar huzurunda düzenlenen törenle yemin etti.

Verilen bilgiye göre, yemin töreninde Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, Başsavcı Sarper Altıncık ve Yüksek Mahkeme yargıçları da hazır bulundu.

Yemin töreninde yaptığı konuşmada yargının bağımsızlığı, devletin saygısı ve bekası, halkın huzuru için yargıdaki istikrarın devam etmesinin öneminin altını çizen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yargıya olan güveninin tam olduğunu belirtti.

Ülkede farklı siyasi görüş ve hareketlerin de var olduğunu ve olmaya devam edeceğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, esas olanın Kıbrıs Türk halkının bu topraklarda medeni bir şekilde, adalet içerisinde varlığını sürdürmesi olduğuna dikkat çekerek verilen mücadelenin, dünyanın bu gerçeği kabul etmesine yönelik olduğunu söyledi.

“Demokrasiye sahip çıkmalıyız”

Farklı siyasal duruşlara rağmen saygı nosyonunun yitirilmemesinin önemine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, son sözün sandıkta söylendiğini anımsatarak “Demokrasiye her zaman olduğu gibi sahip çıkmalıyız” şeklinde konuştu.

Şefik: Dava sayıları çok fazla

Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik de yaptığı konuşmada, dava sayılarının çok fazla olduğunu ifade ederek Yüksek Adliye Kurulu olarak üzerlerine düşen görevleri yapmaya her zaman hazır olduklarını kaydetti.

Taşınmaz Mal Komisyonu ile ilgili tayinler hususunda da çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Şefik, komisyonun yabancı üyesi hususunda da çalışmaların kısa sürede sonlanacağını dile getirdi.

Konuşmaların ardından Yüksek Mahkeme Yargıçlığı’na atanan Talat Usar, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar huzurunda yemin etti.

Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2021, 10:03