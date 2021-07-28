Pascal yaralandı

Suna ERDEN

Lefkoşa’da meydana gelen olayda ev arkadaşıyla kavga eden Uche Joseph Obi, cam bardağın üzerine düşerek yaralanmasına neden oldu. Uche Joseph Obi’nin Pascal Kounchou Wawoue’nun evden gitmesini istediği, bu nedenle tartışma çıktığı belirtildi.

Zanlının ev arkadaşını ittiği, cam bardağın üzerine düşmesine neden olduğu, bu esnada Pascal’ın kulağından ve baş bölgesinden yaralandığı bildirildi. Pascal’ın hastanede kontrol altına aldığını belirtilirken, zanlı dün tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada iddiaları aktaran polis, olayın 26 Temmuz 2021 tarihinde saat 23.00 sıralarında Küçük Kaymaklı Çamcık Sokak’taki bir apartman dairesinde meydana geldiğini söyledi. Polis, zanlı Uche Joseph Obi ile ev arkadaşı olan Pascal Kounchou Wawoue’nun kavga ettiklerini söyledi.

Polis memuru, zanlının, Pascal'ın evden ayrılmasını istediğini, bu nedenle aralarında sözlü tartışma başladığını ifade etti. Zanlının ev arkadaşını ikametgâhın banyosu içerisinde darp ettiğini, ittirdiğini, Pascal’ın banyo aynası üzerinde bulunan cam bardağa çarptığını kaydeden polis, baş ve kulak bölgesinde 6 santimlik parçalı kesi oluştuğunu dile getirdi. Polis, Pascal Gasangwa’nın Lefkoşa Hastanesi Acil servisindeki tedavisine müteakip Kulak Burun Boğaz servisinde müşahede altına alındığını ve hayati tehlikesinin bulunmadığını söyledi.

Polis, aynı gün mesele ile ilgili olarak olay yerinde bulunan kırık bardağın emare olarak zapt edildiğini belirtti.

Polis memuru, mesele ile ilgili olarak bir tanık ifadesi alınarak bir de gönüllü ifade temin edildiğini açıkladı.

Şikâyetçinin henüz ifade verecek durumda olmadığını kaydeden polis, ayrıca hastaneden temin edilmesi gereken doktor raporu ve hastanın yeni bir tetkik veya operasyona ihtiyacı olup olmadığı konusunda gerekli araştırmanın yapılması gerektiğini ifade etti.

Polis, aynı zamanda zanlının yasal statüsü ile ilgili olarak da gerekli araştırmanın yapılması gerektiğini ve serbest kalması halinde tanıklara müdahale etme durumu olduğunu ifade ederek, 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

