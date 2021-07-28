‘Ahlaki anlayışıma ters’

Demokrat Parti (DP) Genel Sekreterliği görevini yürüten Afet Özcafer, hem DP üyeliğinden hem de genel sekreter görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Siyasette çirkin pazarlıkların hep olduğunu ve şu anda da olduğunu ifade eden Özcafer, Çağman’ın da bir şekilde ikna edildiğini, önemli olanın bundan sonraki süreçte DP’nin ne olacağı olduğunu, hükümet olmanın ülkeyi yönetmenin ciddiyet istediğini, ancak UBP’nin çok rahatça Anayasayı ihlal edebildiğini ileri sürdü.Özcafer, yaşananların siyasi değerleri, ahlaki anlayışı ve siyasi duruşuna ters düştüğünü ifade etti.

Afet Özcafer, dün Lefkoşa’da Eziç Restoran’da düzenlediği basın toplantısında, istifa kararını ve sebeplerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde eski genel başkanları Serdar Denktaş’a tüm süreçte destek verdiklerini, parti olarak arkasında durduklarını ifade eden Özcafer, sonrasında da koalisyon hükümetinde yer aldıklarını söyledi.

Bunun kolay alınan bir karar olmadığını, zor bir süreç yaşanan ülkede bütçe ve diğer konular yanında ülkeyi hükümetsiz bırakmama adına bunu kabul ettiklerini ifade eden Özcafer, hükümeti oluşturan partilerde demokratik sıkıntıların, mevki makam taleplerinin devam ettiğini kaydetti.

Halk gibi bu gelişmelerden kendisinin de rahatsızlık duyduğunu ifade eden Özcafer, bu süreç yaşanırken Koral Çağman’ın istifasının geldiğini, geç de olsa kabul edildiğini anlattı.

MYK oy birliğiyle onayladı

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu’nun bunun üzerine kendisine bakanlık görevini teklif ettiğini ve bu kararın parti için de önemli olduğunu ve arkasında duracağını söylediğini aktaran Özcafer, bunun üzerine DP MYK’nın toplandığını ve güçlü bir oy birliğiyle karar alındığını söyledi.

Ancak buna rağmen kararın Başbakan Ersan Saner tarafından onaylanmadığını ve sürecin sonuçlanmadığını ifade eden Özcafer, Ombudsman’ın raporunun ardından “Afet Özcafer” adının Cumhurbaşkanı’na sunulmadığını ve Çağman’ın yeniden bakan olarak atandığını, bunun da manidar olduğunu kaydetti.

Bakanlık atamasının kendisi için önemli olmadığını, bu açıklamaları da bakan olamadığı için yapmadığını ifade eden Özcafer, önemli olanın partilerin ilkeli duruşu olduğunu vurguladı.

Özcafer, kendisine karşı bir süreç yürütüldüğünü söyleyerek, “Başbakan ve DP Genel Başkanının duruşunu halkın takdirine bıraktığını” ifade etti.

Siyasette yaşananların siyasete ve siyasi inanca darbe niteliğinde olduğunu ifade eden Özcafer, prensipli duruşundan ödün vermediğini ve vermeyeceğini vurguladı.

Ahlaki anlayışıma ters

Bu yaşananların siyasi değerleri, ahlaki anlayışı ve siyasi duruşuna ters düştüğünü ifade eden Özcafer, bu nedenle DP üyeliği ve genel sekreterlik görevinden istifa ettiğini açıkladı; pes etmediğini ama siyasi duruşundan da asla taviz vermeyeceğini söyledi.

Serdar Denktaş’ın kendisinin atanmasına karşı çıkmasının nedeninin sorulması üzerine Afet Özcafer, kendisinin bakan olmasıyla partinin bir ivme kazanacağını, bunun istenmediğini, “o koltukta kim olursa olsun ama Afet Özcafer olmasın” dendiğini savundu.

Afet Özcafer, sorular üzerine “Kızgın değilim ülkem için üzgünüm” dedi.