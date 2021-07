Eski Sağlık Bakanı Ali Pilli, vaka sayılarında meydana gelen artış nedeniyle yaptığı açıklamada, tüm vatandaşları aşı olmaya davet etti.

“Yarın çok geç olmadan uyarıyorum” başlığıyla dün gece sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Pilli “Hemen en yakın aşı merkezine giderek aşınızı yaptırın” dedi.

Pilli’nin paylaşımı şöyle:

“Uzun bir süredir, her gün artan vaka sayılarından, bilimin bize işaret ettiği istatistiki verilerden ve yaşanmışlıklardan dersler çıkarılır diye bekliyorum.

Ancak görüyorum ki gerekli dersleri çıkarmamakta ısrar ediyoruz.

Artık hem pandemiyi yaşamış, deneyimlemiş bir sağlık bakanı olarak hem de bir hekim olarak bazı konularda halkımızı ve yetkilileri uyarmak bir sorumluluk halini almıştır.

Sevgili kardeşlerim,

Yaşamış olduğum deneyimler, geri dönüşü olamayacak ve bizi felaketlere sürükleyecek bir eşikte olduğumuzu göstermektedir.

Vaka sayıları her gün artmakta, bu kontrolsüz artış yüzünden temaslı takipleri de yapılamamakta ve Covid’in pençesinde adeta savrulup gitmekteyiz.

Pandemi denen şey olağanüstü bir durumdur ve olağanüstü durumları keyfimizce olağanlaştırarak, sıradanlaştırarak, önemsizleştirerek atlatamayız.

Olağanüstü durumlar, olağanüstü tedbirler gerektirir.

Muhakkaktır ki; her tarafı tam manası ile kapatmak ekonomik tüm dengeleri altüst eden bir unsurdur.

Ancak, kapanma yaşamak istemiyorsak, hem vatandaşlar hem de süreçleri yönetenler olarak tedbirli davranmak ve Dünya Sağlık Örgütü’nün ortaya koyduğu kurallara uymak zorundayız.

Yöneticilerimize çağrımdır, bir hekim olduğunuzu bir an bile unutmadan gerekli kararları cesaretle almaya devam ediniz.

Halkımıza çağrımdır, aşı son derece önemlidir. Hemen en yakın Aşı merkezine giderek aşılarınızı hemen yaptırınız.

Ancak sadece aşı yetmez! Maskelerimizi takmaya, mesafe kurallarına uymaya, hijyene önem vermeye ve bir zorunluluk olmadığı sürece kalabalık ortamlardan uzak durmaya dikkat etmeliyiz.

Ve son çağrım da sivil toplum kuruluşlarına ve medyaya...

Sizlere önemli görevler düşmektedir. Gerek yöneticileri, gerek halkımızı uyarmaya ve konunun ne denli ciddi bir boyuta ulaştığını anlatmaya lütfen özen gösteriniz.

Pandemi sürecini normalleştirmeye ve sanki hiç bir şey yokmuş gibi davranılmasını arzu edenlere müsaade etmeyiniz.

Yarın çok geç olabilir…

Bu vesile ile bir kez daha, herkesi gerekli sorumluluğu üstlenmeye çağırıyor, sağlık çalışanlarımıza gösterdikleri insan üstü gayretten dolayı teşekkür ediyor, tüm halkımıza sağlık dolu günler diliyorum.”