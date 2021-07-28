Dostluk pekişti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Muhtarlar Federasyonu Mersin Şube Başkanı Halil İbrahim Soysal ve beraberindeki heyeti kabul etti. KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli’nin de bulunduğu kabulde, Cumhurbaşkanı Tatar, muhtarlık görevinin önemine vurgu yaparak, tüm muhtarları sevgiyle selamladı.

Türkiye Cumhuriyeti ile olan gönül bağının karşılıklı temaslarla sürmesinin büyük anlam taşıdığını ifade eden Tatar, yeni nesillere Kıbrıs davasını anlatmanın görevleri olduğunu ve bu anlamda temasların sürdürmenin önemini vurguladı.

Cumhurbaşkanı olarak seçilmesiyle egemen eşitliğe dayalı yan yana yaşayan iki ayrı devletin iş birliği vizyonunu Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle ortaya koyduğunu kaydeden Tatar, hem Kıbrıs Türk halkının hem de Türkiye Cumhuriyeti’nin karşılıklı ulusal güvenliği için iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

Cenevre’deki Kıbrıs toplantısında bu vizyonu dile getirdiğini ve artık Kıbrıs’ta yeni bir dönem başladığını belirten Tatar, Maraş açılımının da izlenen politikanın başka bir ayağı olduğunu kaydetti. Bu kadar senedir Kıbrıslı Türklerin gösterdiği iyi niyete karşın Kıbrıs Rum tarafının bir anlaşma niyetinin olmadığını anlatan Tatar, 47 yıl daha Maraş’ın kapalı olarak kalmasının bir anlamının olmadığını ve Maraş açılımının insanlığa bir katkı olarak değerlendirildiğini dile getirdi. Maraş’taki hak sahiplerinin KKTC yönetimine gelip yerleşebileceğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, son altı ayda Kıbrıs’ta dünyada ses getiren önemli gelişmelerin olduğunu söyledi.

Türkiye Muhtarlar Federasyonu Mersin Şube Başkanı Halil İbrahim Soysal ise, KKTC’de bulunmaktan duyduğu mutluluğu ve KKTC ile olan ilişkilerin güçlenerek sürdürülmesi isteğini dile getirdi.

Sennaroğlu’nu da ziyaret ettiler

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Halil İbrahim Soysal Başkanlığındaki Türkiye Muhtarlar Federasyonu Mersin Şubesinden bir heyeti kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli’nin de eşilk ettiği heyet tarafından Başkan Sennaroğlu’na KKTC’de yapacakları temaslar hakkında bilgiler verildi.

Saner: Anavatan ile birlikteyiz

Başbakan Ersan Saner, Türkiye Muhtarlar Federasyonu Mersin Şubesi heyetini kabul etti.

Saner kabulde yaptığı konuşmada, “Mavi vatan diye addettiğimiz karadaki ve özellikle denizde ve havadaki alanlardaki yetkilerimizin de Türk ulusunun hak ve çıkarlarının korunması için de hükümet olarak elimizden gelen her türlü imkanı seferber ettiğimizi ve Anavatanla birlikte hareket ettiğimizi de bu vesile ile bir kez daha ifade etmek istiyorum” dedi.

Başbakan Ersan Saner, KKTC ile Türkiye’nin birlikte hareket ettiğini söyleyerek, “Biz buna üç devlet tek millet diyoruz, Azerbaycan’ı da unutmamamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Saner, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte hareket etmeye devam edeceklerini vurguladı.

Saner, heyeti KKTC’de görmekten onur duyduklarını da söyledi.

Türkiye Muhtarlar Federasyonu Mersin Şubesi Başkanı Halil İbrahim Soysal ise, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramını kutladı.