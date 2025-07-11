10 bin TL ödedi

Eski eşinin kendisini araçla ezdiğini iddia eden Salih Kaniöz dün mahkemeye çıkarıldı. Polis, zanlının eski eşini darp ettiğini; sokak ortasında bağırarak hakaret ettiğini, aracına birkaç kez yumruk atarak zarar verdiğini açıkladı. Zanlının “cinsel taciz, kasti hasar, darp, itale-i lisan rahatsızlık ve uygunsuz tavır ve hareket" suçlarından mahkemeye çıkarıldığını belirten polis, duruşmada olguları aktardı.

Polis; olayın 3 Temmuz 2025 tarihinde saat 18.40 raddelerinde Gönyeli’de meydana geldiğini söyledi. Polis; zanlının apartmanın merdiven boşluğunda eski eşi olan Fatma Kaniöz’e, başka bir kişi ile buluştuğu gerekçesiyle tekme atıp darp ettikten sonra yüksek sesle bağırarak hakaret ettiğini belirtti.

Polis; zanlının eski eşinin kullanımında bulunan RU 572 plakalı aracın sağ ön çamurluğuna vurarak 10 bin TL hasara uğrattığını açıkladı.

Polis, meseleyle ilgili 8 tanık ifadesi temin ettiklerini açıkladı. Zanlının aleyhine getirilen davaları kabul etmediğini kaydeden polis, uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Aracı yumrukladı

Zanlının avukatı teminat talebine itiraz etmezken, polise sorular yöneltti. Savunma; müvekkilinin araca zarar verdiğine dair kanıt olup olmadığını sordu. Polis; zanlının araca birkaç kez yumruk attığını, çökme meydana geldiğini ancak oluşan hasarı tazmin ettiğini açıkladı. Savunma; zanlının Gönyeli’ye neden gittiğini sordu. Polis; görüş günü olduğu için çocukları aldığını, akşam saatlerinde ise annelerine bırakmak için Gönyeli’ye gittiğini söyledi.

Mahkeme; zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 10 bin TL nakit teminat yatırmasına ve 2 kefilin 200 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

