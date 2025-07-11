İkisi de serbest

Suna ERDEN

Lefkoşa’ya bağlı Kanlıköy’de alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada birbirlerini bıçak ve bira şişesiyle yaralayan Atajan Hojamkulyyev ile Reyim Akmradov yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlılar ileride yargılanmak üzere teminatla serbest bırakıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis; olayın 7 Temmuz 2025 tarihinde meydana geldiğini söyledi. Polis memuru; Atajan Hojamkulyyev ile Murat Allayev arasında alacak- verecek meselesinden dolayı kavga çıktığını ifade etti.

Polis; kavga esnasında Atajan Hojamkulyyev’in 30 santimlik bıçağı Murat Allayev’in sağ böbrek kısmına bir kez sokarak 2 santim ve kalça kısmına bir kez sokarak 2 santim uzunluğunda derin kesi oluşmasına sebep olup, adam öldürmeye teşebbüs ettiğini kaydetti.

Polis; Atajan Hojamkulyyev’in bıçağı olay mahallinde bulunan Reyim Akmradov’u sol koluna ve sol göğüs iç kısmına batırarak 2 santimlik kesi oluşmasına sebep olup, yaraladığını kaydetti.

Polis memuru; Reyim Akmradov’un ise eline almış olduğu bira şişesini Atajan Hojamkulyyev’in başına

vurmak suretiyle ciddi bir şekilde darp ettikten sonra, 19 santimlik bıçakla sağ arka baldırına bir kez sokmak suretiyle 2 santim kesi oluşmasına neden olduğunu açıkladı.

Çalışma izinleri var

Polis; Murat Allayev’in Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde üroloji servisinde müşahede altına alındığını, ancak hayati tehlikesinin olmadığını, tedavisinin sürdüğünü söyledi.

Polis memuru; Atajan Hojamkulyyev ile Reyim Akmradov’un ise gördükleri ilk yardım tedavisine müteakip taburcu edildiklerini kaydetti.

Polis memuru; Atajan Hojamkulyyev ile Murat Allayev’in olay anında giymekte olduğu kıyafetlerin emare olarak alındığını belirtti. Polis memuru, zanlıların mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını, soruşturmanın tamamlandığını; Atajan Hojamkulyyev’in soygun suçundan daha önce teminata bağlandığını belirtti.

Polis; her iki zanlının ülkede çalışma izniyle bulunduğunu belirterek, teminata bağlanmalarını talep etti.

Mahkeme, zanlıların yurt dışına çıkışlarının yasaklanmasına; Atajan Hojamkulyyev’in 100 bin TL nakit teminat yatırmasına, bir kefilin bir milyon TL kefalet senedi imzalamasına; Reyim Akmradov’un 50 bin TL nakit teminat yatırmasına ve 2 kefilin 700’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.