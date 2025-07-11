Karar yürürlükte

Trafik suçlarından elde edilen gelirlerin hangi alanlarda kullanılacağını düzenleyen "Yol ve Trafik Suçlarının Davasız Halli ve Ceza Puanı Yasası" yürürlüğe girdi. Cumhuriyet Meclisi’nde oy birliğiyle kabul edilen yasa, 8 Temmuz tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi.

Yasa kapsamında sabit para cezasına neden olan trafik suçunun, hangi belediye hudutları içerisinde işlendiği tespit edilerek, ceza tutarı doğrudan ilgili belediyeye aktarılacak. Belediyeler ise bu paraları sadece yol, trafik ve ilgili hizmetlerde kullanabilecek.

Radar gelirleri 5 kuruma dağıtılacak

Sabit radarlardan elde edilen gelirler ise belirlenen oranlara göre şu şekilde paylaştırılacak:

Yüzde 15 Polis Genel Müdürlüğü’ne

Yüzde 15 Karayolları Dairesi’ne

Yüzde 20 Trafik Dairesi’ne

Yüzde 20 İçişleri Bakanlığı’nın yönetim hizmetleri bütçesine

Yüzde 30 Devlet bütçesine.

Yol güvenliği, oto korkuluk, aydınlatma…

Sabit para cezasına neden olan trafik suçu hangi belediye hudutları içinde işlenmişse ceza miktarı ilgili belediyeye aktarılacak ; bir kat artırılmış sabit para cezaları ve sair cezalar ise devlet bütçesindeki ilgili kaleme yatırılacak. Belediyeler, mali yıl içinde tahsil edilen sabit para cezalarını, sadece bu yasa amaçları için kullanabilecek.

Sabit görüntülü radar sistemiyle elektronik denetim sistemi cihazlarıyla tespit edilen trafik suçlarından tahsil edilen sabit para cezalarıyla bunlara ilişkin bir kat artırılmış sabit para cezaları ve sair cezalar da devlet bütçesinde açılacak ilgili kaleme gelir olarak kaydedilecek.

Polis Genel Müdürlüğü kalemindeki para teknik, teçhizat ve araç gereç alımlarıyla söz konusu araçların servisi, bakımı ve onarımı; bina yapımı, bakım ve onarımı için kullanılacak.

Karayolları Dairesi’ndeki kalem yol güvenliği, oto korkuluk, aydınlatma, yatay dikey işaret çizgilendirmeleriyle levha alım, yapım, bakım ve onarımında harcanacak.

İçişleri Bakanlığı’nın yönetim hizmetleri altındaki kalem de Karayolları Dairesi’nin yetkisi altındaki yolların belediyeler tarafından peyzaj düzenlemesi ve temizlenmesi için kullanılacak.

Trafik Dairesi’ne aktarılacak kalemle sabit görüntülü radarlar alınacak, elektronik denetim sistemiyle ilgili cezaların dağıtım ihalesi gerçekleştirilecek, alt yapı, bakım, onarım ve servis yapılacak. Trafik Dairesi’ndeki kalem, Trafik Eğitim Parkı için de kullanılacak.

2025 bütçesi için ayrı düzenleme

2025 Mali Yılı için sabit görüntülü radar cezalarından elde edilecek gelirlerin dağılımı ise farklı oranlarla belirlendi. Buna göre:

Yüzde 50 Polis Genel Müdürlüğü’ne,

Yüzde 20 Karayolları Dairesi’ne,

Yüzde 15 Trafik Dairesi’ne,

Yüzde 15 Devlet bütçesine aktarılacak.

Yeni yasa sayesinde trafik cezalarından elde edilen kaynakların, doğrudan trafik güvenliğine ve yol kalitesine katkı sağlayacak alanlarda kullanılması hedefleniyor.

