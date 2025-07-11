‘Metehan’a gel’

Hamit ER

New York’ta gerçekleşecek toplantı öncesinde adadaki temaslarını tamamlayan BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Maria Angela Holguin, yeni sınır kapılarının açılması tartışmalarıyla ilgili olarak iki sınır bölgesini ziyaret etti.

Holguin hem Lefke, hem de Kiracıköy’de (Athienu) Barış Gücü askerlerinin yanı sıra bölgedeki Rum sakinlerden bilgi aldı. Metehan Sınır Kapısı’nda geçişlerin adeta işkenceye döndüğünü belirten vatandaşlar ise, Rum muhaceret noktasında yaşanan sıkıntıya müdahale edilmesini istedi. KKTC muhaceretinin 3 geçiş noktasında hizmet verdiğini; Rum tarafının ise 2 noktayı zaman zaman bire indirdiğini belirten vatandaşlar “Bayan Holguin, Lefke’yi değil öncelikle Metehan’ı ziyaret etsin” dedi.

Ne dediler…?

Hakan Şonya

“Türk tarafında gişede 3 memur var ve hızlı çalışıyorlar. Ancak Güney Kıbrıs’ta gişede bazen bir, bazen de iki memur çalışıyor. Güney kısmına geçince işlemler yavaşlıyor ve tüm bu beklemelerin nedeni de budur. Güneyde yeni bir yol yapıldı ancak açılmıyor. Son zamanlarda yaşanan sıkışıklığın nedeni güneyde bir polisin çalışmasıdır.”

Deniz Zeynel

“Metehan’daki sorun Rumlardan kaynaklanıyor. Bizim taraf hızlı çalışıyor ancak güney kısmında işlemler yavaşlıyor. Her gün bir saatten fazla bekliyorum. Güneyde gişede tek memur çalışması trafiğin sıkışmasına neden oluyor.”

Özdemir Uskuri

“Ticari amaçlı güneye geçiyorum ve her gün bir saatten fazla bekliyorum. Yeni kapılara ihtiyaç vardır, çünkü Metehan’da yaşanan sıkışıklık çekilecek çile değildir.”

İbrahim Cengiz Özibrahim

“Güneye havaalanına gidiyorum, yine araç kuyruğunda bekliyorum. Mutlaka yeni kapı açılmalıdır. Özellikle Lefkoşa’da iki yeni kapı açılması şarttır. Tek araçlı geçiş kapısı Metehan’dır, bu nedenle trafik çilesi yaşanmaktadır. Lefkoşa’ya yeni bir araçlı geçiş kapısı açılırsa işlemler kolaylaşacaktır.”