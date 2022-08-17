10 bin TL ödeyip serbest kaldı

Hüseyin ÇİÇEK

Alacağını tahsil edemeyen 65 yaşındaki Yıltan Kulle, kurusıkı tabancasını yanına alarak kendisine borcu olan N.Ö.’nün iş yerini bastı. Gazimağusa’da yaşanan olayda zanlının kurusıkı silahı N.Ö.’ye doğrultarak, “Borcunu ödemezsen 11 mermiyi üzerine boşaltırım” diyerek tehdit ettiği iddia edildi. Soruşturma amaçlı geçtiğimiz gözaltına alınan ve 3 gündür polis hücresinde tutulan zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Zanlının evinde yapılan aramada av tüfeği ve eski eser niteliği bulunan yonca ağızlı tepsi bulunduğu açıklandı.

2 kişi kefil oldu

Duruşmada olgular yeniden aktarılarak, teminat talep edildi.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Mustafa Çebi, zanlının, 12 Ağustos 2022 tarihinde, saat 08.30 sıralarında, Büyük Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir işletmeye giderek, N.Ö. isimli müştekiye tasarrufundaki 9 mm çapındaki kurusıkı tabancayı gösterdikten sonra, “Borcunu ödemezsen 11 taneyi de üzerine boşaltırım” diyerek şiddet tehdidinde bulunduğunu açıkladı.

Tabancanın balistik incelemesinin sonuçlandığını belirten polis, zanlının evinde yapılan aramada, bir adet av tüfeği ile eski eser niteliğinde değeri 20 bin TL yonca ağızlı tepsi bulunduğunu da ifade etti. Polis, soruşturmanın tamamlandığını bildirdi ve zanlının, uygun teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının, 10 bin TL nakit teminat yatırması,2 kişinin 100’er bin TL şahsi kefalet senedi imza imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargı kararı verdi.