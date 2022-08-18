Almanya’da yayımlanan “Handelsblatt” adlı gazeteye göre, Kıbrıs’ın güneyinde teyit edilmiş 510 milyar metreküp doğal gaz bulunduğu bildirildi.

Alithia gazetesi, “Avrupa’nın umudu Kıbrıs Doğal Gazında” başlığıyla manşetten aktardığı haberinde, Gerd Höhler imzasıyla dün yayımlanan haberde bu miktarın, Almanya’nın 5 yıllık doğal gaz ihtiyacını karşılayabilecek miktar olduğunun ve “Kıbrıs’ın Avrupa için önemli bir doğal gaz tedarikçisi olma imkanına sahip olduğunun” kaydedildiğini yazdı.

İlgili haberde, 2011 yılında keşfedilen doğal gaz yataklarından istifade edilmeye siyasi ve ekonomik sebeplerden ötürü başlanamadığı da belirtildi.

Haberde ayrıca, “Kıbrıs gibi bir AB üyesi ülkeden gelecek doğal gazın, Gazprom’un teslim edemediği doğal gaz nedeniyle oluşacak açığı kapatacak olmasının memnuniyetle karşılanacağı” ifade edildi.

Habere göre Höhler, siyasi zıtlaşmaların ötesinde bazı teknik sorunlar bulunduğundan da söz ederek, doğal gazın ihracı için gereken altyapının bulunmadığını; EastMed boru hattının da artık ABD tarafından, ekonomik yönden yaşayabilirliğine dair şüpheler nedeniyle desteklenmediğini kaydetti.

Höhler, standart hesaplamalara göre doğal gazın, 2030 yılında gayrisafi yurtiçi enerji tüketiminin en fazla yüzde 22'sini temsil edebileceğini ve sözde “MEB” içerisinde faaliyet gösteren şirketlerin, AB’nin iklimsel hedefleri de göz önünde bulundurulduğunda en erken 2027 yılında başlayabilecek doğal gaz üretimi için milyonlarca Euro’luk yatırım yapma niyetinde olup olmadıklarını görmek gerektiğini belirtti.