2023 için umutlu konuştu

Başbakan Yardımcısı Turizm Çevre ve Kültür Bakanı Fikri Ataoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u kabul etti.

Ersoy sıcak karşılamadan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Kıbrıs Türk varlığının ve kültürünün Türkiye dışında da bilinmesini sağlamanın öncelikli hedeflerinin başında geldiğini ifade eden Ersoy, bu bağlamda iş birliklerini ihtiyaçlar doğrultusunda artırarak devam ettireceklerini de kaydetti.

Pandemi sırasında tüm dünyada turizm sektöründe küçülme yaşanırken Türkiye’de bunun daha az hissedildiğini belirten Bakan Ersoy, “Geçen sene yaptığımız çalışmalarla KKTC’nin yurt dışındaki turizm potansiyelinin tanıtımı açısından iki grubun entegrasyonunu sağlamıştık. İlk çalışmalar İngiltere’de başarı ile gerçekleştirdik. Yeni havalimanının da yakın bir gelecekte devreye girecek olmasıyla hem uluslararası hava köprüsünün tekrar oluşturulması hem de yabancı turist akışının sağlanması için Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı olarak hazırlıklarımızı yapıyoruz. 2023 itibarı ile çok yoğun bir yabancı turist akışını Türkiye üzerinden KKTC’ye sağlayacağız” diye konuştu.

Ersoy’dan Töre ve Üstel’e ziyaret

Öte yandan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Bakan Ersoy'u kabul etti.

Kabulde, Türkiye Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, UBP Milletvekilleri Sadık Gardiyanoğlu, Ahmet Savaşan, Hasan Küçük ve Yasemi Öztürk, CTP Milletvekili Şifa Çolakoğlu ve YDP Milletvekili Talip Atalay da hazır bulundu.

Konuk Bakan Ersoy kabulde yaptığı konuşmada, ziyaretlerin çok verimli geçtiğini dile getirdi ve kendini aileden bir olarak hissettiğini belirtti.

Meclisi ilk kez ziyaret ettiğine değinen Ersoy, bakanlığının birçok faaliyette Kıbrıs’taki bakanlıklarla iç içe olduğunu söyledi.

Cumhuriyet Meclis Başkanı Zorlu Töre de konuşmasında, bakan ve heyetini KKTC’de görmekte mutluluk duyduğunu belirtti.

Başbakan Ünal Üstel, Bakan Ersoy ile görüştü.

Başbakanlık’ta yer alan görüşmede, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile Başbakan Yardımcısı, Bakan Fikri Ataoğlu’nun yanı sıra bazı bürokratlar hazır bulundu.