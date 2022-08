‘Kanlı Noel’ unutulmayacak

Kıbrıs'ta Aralık 1963'teki Kanlı Noel olaylarında tarihe Kumsal Katliamı olarak geçen saldırıda şehit düşenlerin anısına yapılan Barbarlık Müzesi, restore edilerek yeniden ziyarete açıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından yürütülen “Barbarlık Müzesi Restorasyonu, Çevre Düzenlemesi ve Teşhir Tanzim Projesi”nin açılışı, dün düzenlenen törenle yapıldı.

Törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KTBK Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, GKK Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yanı sıra bazı bakanlar, askeri erkan ve İlhan ailesi katıldı.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başladı; ardından konuşmalar yapıldı. Tören, restore edilen müzenin açılması ve gezilmesiyle tamamlandı.

Ersoy: En acımasız katliamlardan biri

Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, insanlık tarihinin en acımasız katliamlarından biri olan “Kanlı Noel Katliamı” şehitlerini ve tüm şehitleri anarak, konuşmasına başladı.

Bu olay üzerine konuşmanın hiç kolay olmadığını ifade eden Ersoy, “Üzerinden 59 yıl geçmiş olmasına rağmen bu katliamın acısını yüreğimizde hissediyoruz. Ve bu öyle büyük bir acı ki yaşamımız boyunca bir an dahi unutabileceğimize ihtimal vermiyorum” diye konuştu.

Ersoy, Rum çetelerin, bir sağlık görevlisi olarak tek derdi insanları yaşatmak olan Kıbrıs’taki Türk Alayı’nda görev yapan doktor Binbaşı Nihat İlhan’ın eşi ve üç çocuğunu gözlerini kırpmadan, vahşice katletmelerini unutmayacaklarını kaydetti.

1963 yılında gerçekleşen bu acımasız olayı her zaman, her şartta ve her platformda tüm dünyaya anlatmaya devam edeceklerini belirten Ersoy, “Kadınların, çocukların, yaşlıların, Rum terör örgütleri tarafından nasıl elleri bağlanarak, katledilip, toplu mezarlara gömüldüğünü, çocukların vurulduğunu, en barbar saldırılara maruz kaldığını herkese anlatacağız” dedi.

Töre: Mücadele yılmadan sürdü

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre törende yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk halkının 1878’den 1974’e kadar tam 96 yıl bu topraklarda öksüz, aç, yetim ve çaresiz kaldığını, şehitler verdiğini ve göçler yaşadığını ama yılmadığını vurguladı.

Kıbrıslı Türklerin Türkiye’nin bir gün gelecek umuduyla mücadelesini yılmadan sürdürdüğünü anlatan Töre, Kıbrıslı Türklerin 1955 yıllardan itibaren yaşadığı olaylara değindi.

Kıbrıslı Türklerin bu topraklarda 1571’den başlayarak şehitler verdiğine işaret eden Töre, adaya önce Osmanlı’nın Akıncı denilen askerlerinin geldiğini, daha sonra mukavemetçiler, Volkancılar ve 9 Eylülcülerin geldiğini, Kıbrıslı Türklerin İngiliz sömürgesine karşı daha sonra da, EOKA’nın saldırılarına karşı direnmeye başladığını hatırlattı.

Üstel: Bugünlere Anavatan sayesinde geldik

Başbakan Ünal Üstel de konuşmasında, Kıbrıslı Türklerin her zaman yanında olan, yardımına koşan Anavatan Türkiye’ye teşekkür etti.

Ataoğlu: Yaşanan zulmü unutmadık…

Başbakan Yardımcısı Ataoğlu törende yaptığı konuşmada, “Bugün hayatını Kıbrıs davasına adamış İlhan ailesinin hiç hak etmedikleri bir şekilde şehit düşürülmelerinin 59’uncu yılı” diyerek, Kıbrıs Türk halkının, geride kalan 59 yıl boyunca, yaşanan zulmü unutmadığını vurguladı.

Kayalar: Acı hafızalarda hala diri

TİKA Başkanı Serkan Kayalar da konuşmasında, yakın tarihin en acı hadiselerinden olan Kanlı Noel Katliamında ve Kıbrıs Türk halkının haklı davasında yaşamını yitiren şehitleri andı.

Hiçbir ideolojiyle, inançla, akılla açıklanamayacak bu katliamı yapanların insanlık vicdanında mahkum olduğunu vurgulayan Kayalar, İlhan ailesinin yaşadığı evin Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesinde sembol haline geldiğini söyledi. Kayalar, dinmeyen acının hafızalarda ve gönüllerde hala diri tutulduğunu ifade etti.

İlhan: Alçakça şehit edildiler…

Nihat İlhan’ın oğlu Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan ise “Bugün Kıbrıs Türklerinin varlık mücadelesinde sembol olmuş bir ailenin evindeyiz. 24 Aralık 1963 gecesinde Kanlı Noel’de sadece Türk oldukları için alçakça şehit edilen üç küçük evlat Murat, Kutsi, Hakan ve anneleri Mürüvvet Hanım’ın evindeyiz” diyerek, konuşmasına başladı.

“Devletimizin büyüktür hem de çok büyük” vurgusu yapan Mustafa Necmi İlhan, geçen hafta TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından göreve uğurlanan Abdülhamid Han sondaj gemisine eşlik eden üç gemiye Murat, Kutsi ve Hakan İlhan’ın isimlerinin verildiğine dikkat çekti. İlhan, “Üç küçük şehidin Mavi Vatan’da bugün görevde olması çok anlamlıdır” dedi.