Yoğun ilgi gördü

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) katkıları ile Sokak Tiyatrosu ekibinin tek perdelik yeni oyunu “İnsan Denen Şey”, önceki akşam Merkez Lefkoşa alanında halka açık ve ücretsiz olarak gösterildi. LTB açıklamasına göre, yoğun katılımla yapılan oyunun gösterimine 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, LTB Başkanı Mehmet Harmancı, bazı milletvekilleri ve yetkililer de katıldı. “İnsan Denen Şey” oyununu tasarlayan, kurgulayan ve yöneten Yaşar Ersoy yaptığı konuşmada, kendilerine bir özgürlük alanı yaratmak için sanatları ile sokağa çıktıklarını, sokakta da yürek yüreğe ve kafa kafaya şekilde seyircileri ile buluştuklarını vurguladı.

“İnsan Denen Şey” oyunu bir sonraki gösterimi Gazimağusa’da olacak. Oyun 22 Ağustos Pazartesi akşamı Buğday Cafe yanındaki park alanında oynanacak ve saat 20.30’da başlayacak. “İnsan Denen Şey” oyununu Yaşar Ersoy tasarladı, kurguladı ve yönetti, oyunun müziklerini Hüseyin Kırmızı yaptı ve uyarladı. Oyunda, Erol Refikoğlu, Özgür Oktay, Döndü Özata, Umut Ersoy ve Yaşar Ersoy rol alırken, oyunun afiş tasarımını Umut Ersoy yaptı, oyunun fotoğraflarını Yıltan Taşçı çekti.



Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2022, 10:23