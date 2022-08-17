Yoğun bakımda

Girne’nin Çatalköy bölgesinde, dün öğle saatlerinde Nijerya uyruklu 29 yaşındaki işçi, bir şantiyenin mutfak kısmında temizlik nedeniyle tartıştığı iş arkadaşını bıçakla yaraladı. Karnından 2 bıçak darbesi alarak ağır yaralanan 41 yaşındaki Tobi Isaiah Akıntemi Lefkoşa Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyat edilen Tobi Isaiah Akıntemi yoğun bakıma alındı.

Polis Basın Subaylığı’dan verilen bilgiye göre, olay dün saat 12.00 sıralarında Çatalköy'de meydana geldi.

J.O.C.(E-29), tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu bıçakla, aralarında çıkan tartışma sonucu Tobi Isaiah Akıntemi’yi karın kısmından yaralamak suretiyle öldürmeye teşebbüs etti.

Olayda yaralanan Akintemi kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından ameliyata alındı.

Yürütülen soruşturma zanlı, Girne'de tespit edilerek tutuklandı.

Soruşturma devam etmektedir.