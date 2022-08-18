Yeni eğitim yılı masaya yatırıldı

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı öncesi, özel okul yetkilileri ile bir araya gelerek, görüştü. Çavuşoğlu, yeni eğitim dönemi öncesi hazırlıkların yoğunlaştığını, eksiksiz bir şekilde eğitim yılına başlanması için yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirtti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, bakanlık bürokratlarının da hazır bulunduğu görüşmede, 2022-2023 Öğretim Yılı öncesi özel okulların durumları, koşullar ve akademik takvim konuları istişare edildi.

Yetkililerden yeni eğitim öğretim yılı ile ilgili hazırlıklar hakkında bilgi alan Çavuşoğlu, bakanlığın hazırladığı ve önümüzdeki günlerde açıklanacak akademik takvimle ilgili görüşlerini dile getirdi.

Hazırlanan akademik takvime, tüm eğitim kurumlarının uyması gerektiğine dikkat çeken Çavuşoğlu, yeni eğitim dönemi öncesi hazırlıkların yoğunlaştığını, eksiksiz bir şekilde eğitim yılına başlanması için yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirtti.

Çavuşoğlu, muharip derneklerini de kabul etti

Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, muharip derneklerin temsilcileriyle bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre toplantıya, Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, Erenköy Mücahitleri Cemiyeti, Şehit Aileleri ve Malûl Gaziler Derneği, Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği, KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Emekli Astsubaylar Derneği, KKTC Emekli Polisler Derneği ve Emekli Mücahitler Derneği temsilcileri katıldı. Toplantıda, milli mücadelenin eğitimdeki yeri ve önemi değerlendirilerek, geleceğe yönelik yapılması gerekenlerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu; bu tür toplantıların belirli periyotlar içinde takvimlenmesi ve sürdürülmesi hususunda fikir birliği varıldı.