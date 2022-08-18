‘Ölümle burun buruna’

Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastası olan ve tedavisi hala süren Asya’nın annesi Güler Polatlı çocuğunun reçetesinde yazan 4 kalem ürünü temin edemediklerini belirtti. Polatlı, 4 kalem ürünü İlaç ve Eczacılık Dairesi’nden almaya çalıştığını ancak hiçbirinin ülkede bulunmadığını bildirdi.

Annesi, tedarikte bulundurulacağı yönünde kendilerine söz verilmesine rağmen aspire sondalarının olmadığını belirterek “Bu çocuk kendi tükürüğünü yutamıyor boğuluyor ve her an ölüm ile burun buruna geliyor” ifadelerini kullandı.

Asya’nın annesi yetkililere seslenerek, “Bir ülkede hasta bir çocuk bir tek süt ile beslenebiliyorsa ve bunu da bulamıyorsa üzgünüm o ülke gelişmiyor aksine batıyor demektir” ifadeleriyle isyan etti. Polatlı, “Gelişen bir ülkede bir anne evinden çıkıp çocuğunun hakkı olan yaşamı için ihtiyaç duyduğu sütü ve medikal malzemeleri almak için bir sürü insan ile tartışmak zorunda kalmaz” şeklinde paylaşım yaptı.

Annesi isyan etti

Asya’nın annesi Güler Polatlı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

“Maalesef güzel bir şeylerden bahsedemeyeceğim, sağlık konusunda geldiğimiz durum çok üzücü.

İki gündür annesi olarak ben kızımın yanından ayrılıp, reçete yazdırıp 4 kalem ürünü ilaç eczacılıktan almaya çalışıyorum... Maalesef hiç biri yok. Bana, ‘git oradan buradan toplamaya çalış’, ‘idare et ta gelsin’ dendi. Acaba 20 tane aspire sondasıyla 2 hafta nasıl idare edeceğim… Tıkandığını nefes alamadığını göz göre göre aspire etmeyecek miyim, bu nasıl bir mantık? Bir ülkede hasta bir çocuk bir tek süt ile beslenebiliyorsa ve bunu da bulamıyorsa üzgünüm o ülke gelişmiyor aksine batıyor denektir. Söz verilen tedarikte bulundurulacak denilen aspire sondaları yok, bu çocuk kendi tükürüğünü yutamıyor ve boğuluyor. Her an ölüm ile burun buruna geliyor. Nefes alabildiği boğazındaki delikten geçen trake yok, 3 ayda bir değişmesi gereken enfeksiyon riski olan bir ürün ama bizim ülkemizde bir insan evladının yaşamı için bu kadar önemli olan ürünler maalesef yok…

Gelişen bir ülkede bir anne evinden çıkıp çocuğunun hakkı olan yaşamı için ihtiyaç duyduğu sütü ve medikal malzemeleri almak için bir sürü insan ile tartışmak zorunda kalmaz.”

Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2022, 10:08