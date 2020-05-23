10 kişi sorgulandı

Suna ERDEN

Girne’de “Gel seni markete götürelim” deyip araçlarına aldıkları Ahmad Alwani’yi dağa kaçırıp, darp ettikten sonra parasını çalan, şikâyet edilince de ev basıp, parmak kıran Ahmad Fadda, Noureddin Almomanı ve Zeid Dababneh ek süre talebi ile dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü, kamera görüntülerinin incelendiği, 10 kişinin sorgulandığı açıklandı.

Soruşturmayı yürüten polis, üç zanlının Girne’de yolda yürüyen Ahmad Alwani’yi markete götüreceklerini söyleyip, arabalarına aldığını belirtti.

Polis, zanlıların araca aldıkları Alwani’yi zorla Girne bölgesinde dağlık bir alana götürdüklerini ifade etti. Zanlıların dağlık alanda Alwani’yi yumruklayıp, bıçakla tehdit ettiklerini kaydeden polis, üzerindeki 700 dolar ve Huawei marka cep telefonunu çaldıklarını söyledi.

Alwani’nin 12 Mayıs tarihinde şikâyetçi olduğunu, soruşturma başlatıldığını belirten polis, zanlıların tespit edilmesi için kamera kayıtlarının incelenmeye başladığını kaydetti.

Polis memuru, zanlıların henüz yakalanmadan önce şikâyet edildiklerini duyduklarını, bu nedenle 18 Mayıs tarihinde Alwani’nin evini basıp zorla içeri girdikten sonra darp ettiklerini açıkladı.

Polis, ciddi şekilde darp edilen Alwani’nin sağ el parmağının kırıldığını söyledi.

Polis, zanlıların evden ayrılmadan önce Alwani’nin dolapta sakladığı 3 bin dolar, bin TL 550 dolar değerindeki 2 adet güneş gözlüğünü ve 800 dolar değerindeki iPhone 6 Plus marka cep telefonunu çaldıklarını açıkladı. Zanlıların aynı gün tespit edilerek yakalandığını kaydeden polis, evlerinde arama yapıldığını belirtti.

Kameralar inceleniyor

Polis, Noureddin Almomanı’nin evinde Alwani’den aldıkları Huawei marka telefonun tespit edilerek emare alındığını söyledi. Zanlıların mahkemeye çıkarılarak haklarında 3 gün tutukluluk emri alındığını kaydeden polis, bu süre içerisinde 10 kişiden ifade aldıklarını söyledi. Soruşturmanın devam ettiğini, kamera görüntülerinin incelemesinin sürdüğünü kaydeden polis, 5 gün ek süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.