Bayram gelmiş neyime?

Ömer KADİROĞLU

Coronavirüs tedbirleri kapsamında uzun bir süre kapalı kaldıktan sonra açılan mağazalar, Ramazan Bayramı öncesinde beklenen satışı yapamadı. Diyalog muhabirine konuşan mağaza sahipleri, son yılların en kötü günlerinden geçildiğini belirterek “Yüzde 50 indirime rağmen vatandaşlar bayram alış-verişi yapamaz duruma geldi” dedi.

Lefkoşa’nın Metropol bölgesinde faaliyet gösteren kuyumcular da, çarşının boş olduğunu, az sayıdaki vatandaşın da hediye almak için değil, altın satmak için mağazaya uğradığını söyledi. Kuyumculara göre; vatandaşlar zor günler için sakladığı altınlarını bozuyor ve mutfak giderini karşılamaya çalışıyor.

Ne dediler…?

Bertuğ Murat

“Salgın nedeniyle uzun süren kapalılığın ardından kısa bir süre sonra dükkanlarımızı açtık.

Bu nedenle geçmiş bayram alışverişlerine oranla yüzde 50’lik bir düşüş vardır. Kapıların ve uçuşların kapalı olması nedeniyle turist tok, yerli halktan da beklentimiz kalmadı. Gerekli tüm tedbirleri alarak müşterilerimizi bekliyoruz. Normalde son iki gün bir hareketlilik oluyordu ancak bu yıl insanların öncelikleri değiştiği için canlılık yok. Bayrama özel kampanyalar da yaptık hatta bu yıl indirimli ürünlerimiz çok daha fazladır. Bu zor süreçleri el birliği ile aşacağız. Tüm herkese sağlık ve mutluluk diler herkese iyi bayramlar dilerim.”

Ali İhsan Çevik

“Ülkede yaşanan salgın hastalık nedeniyle uzun bir kapalılık süreci sonrasında dükkânlarımızı yeniden açtık. Bayramda iyi bir satış beklentisi içerisindeydik. Beklentilerimiz bu yıl ne yazık ki karşılık bulmadı. Bırakın bayramı normal bir gündeki satışlarımız dahi kalmadı.

Bu yıl sağlık her şeyden önce geldiği için tüketim tercihleri değişti.

İşlerimizde çok ciddi bir düşüş vardır. Geçtiğimiz yıl bayram öncesi iyi bir kalabalık vardı ancak bu yıl tüm caddeler bomboş. Herkese iyi bayramlar diler salgının unutulmadan bir bayram geçirilmesini dilerim.”

Rüveyda Şahin

“Kapalılık sürecinin ardında dükkânlarımızı açtık. Dört gözle bayram alışverişini bekliyorduk.

Ancak bu yıl bayram alışverişi yoğunluğu geçen yıla oranla çok düşük. Beklediğimiz gibi bir canlılık yaşamadık. Her geçen yıl biraz daha işlerimiz düşüyor. İnsanların bu salgın sonrasında öncelikleri çok değişti. Umarım bundan sonraki süreç daha da güzel geçer. Herkese hayırlı sağlık dolu bayramlar dilerim.”

İsa Deran

“Coronavirüs salgını nedeniyle uzun bir kapalılık süreci geçirdik. Bayram öncesi dükkânlarımızı açsak da iş yoğunluğu yaşamadık. Eskiden insanlar bayramlarda alışverişler yapar yeni kıyafetler alırdı ancak şimdi bu durum yerini sadece acil ihtiyaçlara bıraktı. İnşallah en yakın zamanda bu durum tekrardan normale döner. “

Sezer Çelik

“Kapalı kaldığımız sürecin ardından bayram öncesinde işlerimizin başına geçebildik. Ancak beklediğimiz müşteri yoğunluğunu yaşamadık. İşler çok durgun. Müşterilerin çoğu da altın bozmaya geliyor. Geçim zorlaştığı insanlar elindeki birikimlerini harcıyor. Bu nedenle çok dikkatli hareket ediyor. Eskiden bayram üzeri yoğunluk olurdu ancak şimdi kampanya yapmış olmamıza rağmen yollar, sokaklar, caddeler bomboş. Corona salgınının biran önce bitmesi ve normale dönmemizi dileyerek herkese hayırlı ve sağlıklı bayramlar diliyorum.”

Göksel Macila

“Salgın hastalık nedeniyle uzun bir süredir kapalıydık ve bayram öncesinde dükkânlarımızı açtık. Bu yıl Coronavirüs salgını insanlarda bir belirsizliğe neden oldu.

Piyasadaki herkesin işleri çok ciddi oranda düştü. İnsanlar korku ve maddi kayıp yaşadığı için hiçbir eskisi gibi harcama yapamıyor. Geçtiğimiz yıl yaşanan bayram havası nedeniyle cıvıl cıvıl olan caddeler bu yıl yerini derin bir sessizliğe bıraktı. Bununla yaşamayı ve işlerimizi bu çerçevede yürütmeyi alışmalıyız. Salgının bittiği herkesin sağlıklı olduğu huzurlu nice bayramlar diliyorum.”

Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2020, 11:41