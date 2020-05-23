Arkadaşını kırık bira şişesiyle yaraladı

Suna ERDEN

Girne’de doğum günü partisi için gittiği evde tartıştığı Jonathan Mamba Ndolo’yu kırık bira şişesi ile ağır şekilde yaralayan Matia William hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı 15 gün süren tutukluluğun ardından dün teminat talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada iddiaları aktaran polis, olayın 6 Mayıs tarihinde saat 23.30 sıralarında meydana geldiğini, zanlının doğum günü partisi için misafir olarak gittiği daire içerisinde aralarında geçmişe dair husumet bulunan Jonathan Mamba Ndolo ile tartıştığını anımsattı.

Polis, çıkan tartışma sonucunda zanlının, kırık bira şişesi ile Jonathan Mamba Ndolo’yu çene ve boğazının alt kısmından keserek ağır şekilde yaraladığını belirtti. Olayın ardından zanlının tutuklandığını kaydeden polis, Ndolo’nun da, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldığını, yapılan tedavisinin ardından taburcu edildiğini söyledi.

2 ay cezaevinde bekleyecek

Polis, zanlının ifade verip suçunu kabul ettiğini de belirterek, soruşturmanın tamamlandığını kaydetti. Polis, ülkede öğrenci statüsünde bulunan zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Tutuklu yargı kararı veren mahkeme, zanlının davaları görülünceye kadar 2 ay süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.