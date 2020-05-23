Uyuşturucunun etkisini artırıyor

Suna ERDEN

Girne’ye bağlı Karşıyaka bölgesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda tutuklanan Mahmut Mustafa ile Salih Aygın hakkındaki soruşturma devam ediyor.

Operasyonda ele geçirilen 169 kök hintkeneviri bitkisi, yarım kilo kenevir yaprağı ve 3 gram kokainin analiz sonuçları beklenirken, zanlıların evinde bulunan 360 gram toz maddenin ağrılı durumlarda anestezi oluşturmak amacıyla kullanılan benzocaine olduğu anlaşıldı.

Maddenin uyuşturucunun etkisini artırmak için de kullanılabildiği; kokainle karıştırıldığı, hintkeneviri yetiştirirken de köküne serpilebildiği öğrenildi.

Tüm bağlantıları, telefon görüşmeleri incelemeye alınan zanlılar dün ek süre talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturma devam ediyor

Soruşturmayı yürüten polis memuru Ahmet Bayram operasyonun 15 Mayıs 2020 tarihinde gece saat 22.00’de gerçekleştirildiğini anımsattı.

Operasyonda ilk etapta Mahmut Mustafa’nın üzerinde 2 gram kokain bulunduğunu belirten polis, zanlının Karşıyaka’da kaldığı evde arama yapıldığını ifade etti. Polis, evin üç odasında saksılara ekili toplam 169 kök hintkeneviri ile biçilmiş yarım kilo keneviri yaprağı bulunduğunu kaydetti.

Polis, evin üç odasında da bitkilerin ziraatında kullanılan ışık, havalandırma sistemleri, gübre, çeşitli tarım aletleri, plastik saksılar ile uyuşturucu tartımında kullanılan bir adet hassas terazi ele geçirdiklerini söyledi. Polis, zanlı Mustafa’ya ait yatak odasında bulunan dolap çekmecesi içerisinde de şeffaf naylona sarılı bir gram kokain bulunarak emare yapıldığını ifade etti.

Polis memuru, gözaltına alınan zanlının sorgulandığını, suçla bağlantısı olan Salih Aygın’ın da yakalandığını kaydetti.

Toz madde benzocaine çıktı

Polis memuru Ahmet Bayram Aygın’ın evinde yapılan aramada ise 360 gram beyaz toz madde ile hassas terazi bulunduğunu ifade etti.

Polis, analize gönderilen maddelerden ne olduğu belli olmayan toz madde ile ilgili sonucun çıktığını söyledi. Polis, tozun benzocaine isimli madde olduğunu ifade etti.

Soruşturmanın devam ettiğini, uyuşturucularla ilgili analiz sonuçlarının beklendiğini ve zanlıların telefonlarının incelendiğini kaydeden polis, 5 gün ek süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.