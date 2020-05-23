Tasarrufunda kokain, eroin ve Hintkeneviri

Suna ERDEN

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme ekipleri tarafından Lefkoşa’da gerçekleştirilen operasyonda tutuklanan Onur Şah dün teminat talebi ile yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlının ifadesinde suçunu kabul edip, uyuşturucu maddeleri kimden aldığını, karşılığında bin 200 Euro ödediğini söylediği aktarıldı.

Zanlının satış yapmak için uyuşturucu aldığını itiraf ettiği de belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, operasyonun 14 Mayıs saat 14.00 sıralarında Kermiya bölgesinde gerçekleştirildiğini belirtti. Polis, operasyonda zanlı Onur Şah'ın alıkonulmak istendiğini ve makul güç kullanılarak tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlının tasarrufunda paketlenmiş 20 gram kokain, bir gram eroin ve 6 gram hintkeneviri türü ele geçirildiğini kaydetti.

Polis, ayrıca uyuşturucu tartımında kullanılan bir adet hassas terazi bulduklarını söyledi. Gözaltına alınan zanlının ifadesinde suçlamaları kabul ettiğini belirten polis, uyuşturucuyu aranan bir şahıstan telefonla görüştükten sonra bin 200 Euro karşılığında aldığını itiraf ettiğini açıkladı.

Satış yapacağını kabul etti…

Polis, zanlının satışını yapmak için uyuşturucu aldığını kabul ettiğini söyledi.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının benzer sabıkaları olduğunu belirterek, teminat talep etti.

Zanlının tutuklu yargılanmasına karar veren mahkeme, 45 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.