Dikmen’de halk ve itfaiye elbirliğiyle söndürdü

Ömer KADİROĞLU

Dikmen’de dün öğleden sonra çıkan yangın bölgede paniğe neden oldu. Evlere yakın bir noktada yol kenarında başlayan yangın şiddetli rüzgârın etkisi ile kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

Yangına itfaiye, Dikmen Belediyesi ekipleri ve bölge halkı müdahale etti. Yangında ağaçlar, ekinler yanarken, Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, herkesi duyarlı olmaya davet etti.

Diyalog’a konuşan Çelebi, “Yangınlar nedeniyle ülkenin ciğerleri olan ağaçlar yanıyor. Çok daha fazla duyarlı davranılmalıdır. Maddi ve manevi yönden büyük zararlar yaşanıyor. Bu manzaralar toplum olarak bizleri üzüyor” dedi.

Bu arada Orman Dairesi, sıcak hava nedeniyle artan yangın tehlikesine karşı tüm orman yollarının yarından başlayarak üç gün boyunca trafiğe kapatılacağını açıkladı.

Ciğerlerimiz yanıyor

Dikmen'de eski çöplük bölgesinde, dün saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Şiddetli rüzgarın etkisi ile kısa sürede geniş bir alana yayılan yangına itfaiye, Dikmen Belediyesi ekipleri ve bölge halkı müdahale etti.

Büyük uğraşlar sonucu söndürülen yangında 20 dönümlük alan içerisinde bulunan kuru otlar, 10 adet alıç ve bir adet zeytin ağacı ile Yusuf Barbet'e ait bir dönüm biçilmemiş buğday yanarak zarar gördü.

Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, yangına duyarsız kişilerin neden olduğunu savundu.

Çelebi, son günlerde çıkan yangınların ülkede büyük üzüntü yarattığını dile getirdi.

Çelebi, “Yangınlar nedeniyle ülkenin ciğerleri olan ağaçlar yanıyor. Çok daha fazla duyarlı davranılmalıdır. Maddi ve manevi yönden büyük zararlar yaşanıyor. Bu manzaralar toplum olarak bizleri üzüyor” dedi.

Orman yolları 3 gün trafiğe kapatılıyor

Orman Dairesi, sıcak hava nedeniyle artan yangın tehlikesine karşı tüm orman yollarının yarından başlayarak üç gün boyunca trafiğe kapatılacağını açıkladı.

Orman Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, son günlerdeki hava şartlarını dikkate alarak ve Meteoroloji Dairesi tarafından, hava sıcaklığının yüksek, rüzgâr hızının zaman zaman şiddetli ve yangın olasılığının çok yüksek olduğunu belirten hava raporu üzerine ilgili yasa ve tüzük uyarınca bu kararın alındığı kaydedildi.

23-24-25 Mayıs tarihlerinde 08.00-20.00 arası tüm orman yollarının yüksek yangın riskine karşı belirtilen tarihler arasında her türlü ulaşıma kapatılması yönünde karar alındığı belirtilen açıklamada, “Bu uyarıya rağmen, orman yollarını kullananlar hakkında yasal işlem yapılacaktır” denildi.