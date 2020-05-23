Kapalı mekanda poker oynayan 11 kişi tutuklandı

Girne’de faaliyet gösteren Jasmine Court Otel’e ihbar üzerine baskın yapan polis, kumar oynatıldığını tespit etti, işletmeciyi, iki kurpiyeri, bir garsonu ve 6 oyuncuyu tutukladı.

Bakanlar Kurulu kararı gereği kapalı olması gerekirken, kumar oynatan işletmeci Mete Demirdeş, oyuncular Stepan Lytvyn, Oğuz Emrah Oğuz, Mehmet Öztürkeriözü, Emrah Almalı, Hüseyin Gazioğlu, Dimitri Chernikov, Madiyar Markashbayev ile kurpiyerler Tolga Gezergün, Luminita Paleologu ve garson İbrahim Aydın dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada Jasmine Court Otel’de poker oynanırken suçüstü yapıldığı belirtildi.

Duruşmada iddiaları aktaran polis, önceki gün saat 17.55 sıralarında Jasmine Court Otel’de yapılan kontrolde Bakanlar Kurulu’nun kararına rağmen kumar oynatıldığını tespit ettiklerini söyledi.

İşletmeci de tutuklandı

Polis, işletmeci Mete Demirdeş, kurpiyerler Tolga Gezergün, Luminita Paleologu, garson İbrahim Aydın ile oyuncular Stepan Lytvyn, Oğuz Emrah Oğuz, Mehmet Öztürkeriözü, Emrah Almalı, Hüseyin Gazioğlu, Dimitri Chernikov ve Madiyar Markashbayev’un tutuklandığını ifade etti.

Polis, gözaltına alınan zanlılar hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminata bağlanmalarını talep etti.

Mahkeme, işletmeci Mete Demirdeş’in 40 bin, diğer 10 zanlının ise 20 bin TL tutarında şahsi kefalet senedi imzalaması şartı ile tutuksuz yargılanmalarına karar verdi.