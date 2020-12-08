10 milyon TL kaynak bulundu

Cumhuriyet Meclisinin dünkü toplantısında konuşan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, ülkeye öğrenci statüsünde gelen kimseden karantina ücreti alınmayacağını açıkladı.

Ülkeye gelecek olanlardan karantina ücreti alınmasıyla ilgili kararın konuşulduğu Genel Kurulda, Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, Sağlık Bakanı Ali Pilli ve Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu eleştiri ve soruları yanıtladı.

Konuşmacıları yanıtlamak için kürsüye çıkan Çavuşoğlu, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun yoğun çalışması sonucu 10 milyon TL’lik bir kaynak yaratıldığını, ülkeye gelecek öğrencilerden karantina ücreti talep edilmeyeceğini açıkladı. Eğitin Bakanı, bu konuda ödeme yapanlara da paralarının geri verileceğini açıkladı.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda ilk önce bilgiye ve onaya sunuşlara yer verildi.

Buna göre; Cumhuriyet Meclisi Danışma Kurulu’nun 14 Aralık’ta yasama ve denetim gündemiyle toplanması kararı milletvekillerinin onayına sunuldu. Karar oy birliği ile kabul edildi. Meclisin bir sonraki birleşimi 14 Aralık’ta olacak.

Özdenefe: Akıl karışıklığı sürüyor

Genel Kurulda ilk sözü CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe aldı. Özdenefe, ülkeye geleceklerden, özellikle de öğrencilerden karantina ücreti talep edilmesi kararını eleştirdi.

Özdenefe, dünyada Covid-19 salgınıyla ilgili mücadelenin, ülkede ise akıl karışıklığının sürdüğünü belirterek, “Yurt dışında okuyan öğrenciler ülkeye geliş hazırlığı yapıyor. Karantina ücretleriyle ilgili bu ‘Son dakika’ kararı ailelerde ve öğrencilerde şaşkınlık yarattı. Öğrencilerle ilgili bazı önlemler alınacağı söylendi ama şu an itibarıyla açıklama yok” dedi.

Ev karantinası konusunda hala bir düzenleme yapılmadığını kaydeden Fazilet Özdenefe, geçtiğimiz hafta yapılan açıklamalara işaret ederek, “Aralık’a geldik hala belirsizlik ve keşmekeş vardır” şeklinde konuştu.

Amcaoğlu: Ayrılan kalemin tamamı bitti

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu da konuşmacıları yanıtladı. Amcaoğlu, Covid-19 ile ilgili ilk sürecin 9 Mart’ta başladığını kaydederek, 30 milyon TL’lik bir ödenek kalemi oluşturduklarını, bugüne gelindiğinde 2020 bütçesinde 155 milyonluk ödenek kalemi ayrıldığını belirtti.

Amcaoğlu, “Bu kalemin tamamı bitti. 100 milyon TL’lik kısmı karantina süreçlerine harcadık” dedi.

Bakan Amcaoğlu, şu anda 46 tesiste 2 bin 828 kişinin kaldığını belirterek, “Kimseyi ayrı tutmadık. Bakanlar Kurulu kararıyla vatandaşın, öğrencinin, oturma izinlinin ve yabancı uyruklu çalışma izinlilerin karantina süreçlerini karşıladık. Taşıma da dahil. Yani sadece Maliye Bakanlığı yapmadık, tur operatörü gibi bu kişilerin karantina süreçlerini sağlıklı şekilde geçirebilmesiyle ilgilendik” şeklinde konuştu.

Kuzeydeki ve güneydeki vakaları karşılaştıran Amcaoğlu, Aralık ayında KKTC’de 68, Güneyde bin 886 olduğunu belirtti.

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Aralık, Ocak ve Şubat aylarında ülkeye gelmesi muhtemel 5 bine yakın yabancı ve KKTC uyruklu öğrencinin karantina süreçleriyle ilgili çalışmayı yaptıklarını, buraya 10 milyon TL’lik bir ödenek kalemi gerekli olduğunu söyledi.

Pilli: Çocuklar için gereken yapılacak

Sağlık Bakanı Ali Pilli de “Çocuklar için ne gerekirse yapılacak. Kimse endişe etmesin” dedi.

Pilli, Maliye’nin zora girdiğini, bu nedenle böyle bir karar alındığını belirten Pilli, önceki akşam bakanlarla, öğrencilerle, ailelerle de görüştüğünü belirtti.

Ev karantinası üzerinde çalışıldığını da kaydeden Pilli, “Bazı öğrencilere ev karantinası vereceğiz. Bu Sağlık Bakanlığı kontrolünde olacak. Aile ve öğrencilerle konuşulacak. Zaten kimseye zarar gelmeyecek şekilde bu uygulamayı yapıyorduk. Yapmaya da devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Ülkeye 3 gün gelecek öğrencinin 7 gün karantinada kalamayacağını belirten Pilli, ev karantinası konusunda da öğrencilerin bilinçli olduklarını, aileleri ve toplum konusunda hassas davrandıklarını söyledi.

Güvenli ülkede maske takmıyorsunuz!

Pilli, Genel Kurul salonunu da işaret ederek, milletvekillerinin maske takmadığını söyledi, “Maske takmıyorsanız güvenli bir ülkede yaşıyorsunuz demektir. Bu ülkede pandemiyle ilgili bir başarı vardır. Bu başarı benim değil, hepimizin başarısıdır” şeklinde konuştu.

Pilli, narenciye işçileriyle ilgili bir soru üzerine “Ülkeye 150 işçi geldi. İşçiyi getiren de işçi de bakanlık da bu konuda üzerine düşeni yapacak. Kontraktörler, kendine göre bir yer buldu, bulmaya devam ediyorlar. Sağlık ekipleri bunları kontrol ediyor. Testleri yapıyoruz. Ufak tefek sorunlar olabilir, onları da çözeceğiz” dedi.



Çavuşoğlu: Para yatıran varsa geri alacak

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, kürsüde konuşma yaparken bile karantina ücretleri konusunda gelişmeler yaşandığını söyledi.

Maliye Bakanı’nın 10 milyon kaynağı oluşturduğunu kaydeden Amcaoğlu, “İster KKTC vatandaşı, ister yabancı olsun, öğrenci statüsünde ülkeye gelen kimse karantina ücreti ödemeyecek. Yatırım yapanlara da paraları iade edilecek. Öğrenci dostu ada olarak öğrenciler için özveri göstermeye devam edeceğiz” dedi.

Şahali: Tatar’a akıl veren hukukçu kim?

Güncel konuşmalar bölümünde ilk olarak CTP Milletvekili Erkut Şahali, “2021 siyaset ve ekonomi için ne getirir ne götürür” başlıklı konuşma yaptı.

Şahali konuşmasının başında, yeni hükümet kurulmasının önemli olduğunu ancak azınlığa bağlı bir hükümetin ülkenin sorunlarının çözülmesine yardımcı olmayacağını kaydetti.

Şahali, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın görevi bırakırken Başbakanlık için birini görevlendirmemesini eleştirdi.

Önceki seçimlerde Başbakanlık’tan Cumhurbaşkanlığı’na giden isimlerin kendi yerlerine birini bıraktığını anlatan Şahali, “Cumhurbaşkanı Tatar’a aslı yoksa vekili de yoktur aklını veren hukukçunun bir adım öne çıkarak bu görüşü sahiplenmesi gerektiğini” söyledi.

Erkut Şahali “Para bulacak değil para yaratacak kişiler hükümet kurmalıdır” şeklinde konuştu.

Derya: Ev içi şiddet arttı

Ardından CTP Milletvekili Doğuş Derya “Ülkemizde kadına yönelik şiddet ve sosyal politikalar” başlıklı konuşma yaptı.

Derya, hükümet olmadığı için muhatap bulamadıklarından bu konuları gündeme getirmek için beklediklerini ancak konuların bekletilemeyecek kadar acil olduğunu ifade etti.

Covid sürecinde ev içi şiddetin arttığına işaret eden Derya, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi’nin işler hale gelmesi için hâlâ gereken adımların atılmadığını anlattı.

Gece Kulüpleri Yasası geçse de hâlâ gereklerinin yerine getirilmediğini söyleyen Derya, inşaatlarda çalışan çok sayıda siyahi kadın bulunduğunu belirtti.

5 Aralık demeçleri verirken, İstanbul Sözleşmesi’nin KKTC Meclisi’nde kabul edildiği 2011’den bu yana uygulamada hiçbir adım atılmadığının anımsanmasını isteyen Doğuş Derya, fazla kazanandan alıp dar gelirliye aktaracak mekanizmalara ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Candan: Gerekli adımlar atılmalı

CTP Milletvekili Armağan Candan “Narenciye kesim ekiplerinin ülkeye gelmesi” başlıklı konuşma yaptı.

Her yıl bu dönemlerde ülkeye bin 500 kadar narenciye kesim işçisi geldiğini anlatan Candan, bu işçilerin karantina şartları ve maaşlarının ödenmesi konularında kontraktörlerin talepleri olduğunu kaydetti, bu konuda gerekli adımların atılması gerektiğini anlattı.