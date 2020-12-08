Ağır cezada yargılanacak

Hüseyin ÇİÇEK

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından İskele’de düzenlenen operasyonda

2 kilo hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile yakalanan Nijerya uyruklu Joshue Nsıkak Ikpe hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Soruşturma amaçlı 9 gündür tutuklu bulunan zanlı dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada ele geçirilen madde miktarının oldukça fazla olduğu, bu nedenle zanlının ağır ceza mahkemesinde yargılanacağı belirtilerek, teminat talep edildi.

Soruşturmayı yapan polis memuru Yusuf Karaoğulları, 28 Kasım 2020 tarihinde, zanlının tasarrufunda uyuşturucu madde olduğuna dair bilgi aldıklarını ve kalmakta olduğu İskele’deki ikametgâhına gittiklerini söyledi.

Polisin aracına vurup, kaçmaya çalıştı

Evinin önünde tespit edilen zanlının polisi görünce aracı ile ekip aracına çarparak kaçmaya çalıştığını aktaran Karaoğulları, makul güç kullanılarak etkisiz hale getirildiğini ve gözaltına alındığını kaydetti.

Karaoğulları, zanlının evinde yapılan arama sonucu, küçük kağıt parçalarına sarılı 5 gram, yatak odasında, 1 kilo 975 gram olmak üzere toplamda 2 kilo hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirildiğini anımsattı.

Zanlının uyuşturucu maddeyi başka bir şahıstan aldığını ve bir kısmını ayrı bir kişiye verdiğini itiraf ettiğini belirten Karaoğulları, soruşturmanın tamamlandığını kaydetti.

Polis, zanlının ele geçirilen miktarın oldukça fazla olduğunu, zanlının ağır ceza mahkemesinde yargılanacağını belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Yargıç Tutku Cantaş, zanlının, ağır itham altında bulunduğunu anımsatarak, 75 günü geçmemek kaydı ile davaları görüşülünceye kadar Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.