Biz ekmek siz koltuk derdinde

Afet İLBAN

KKTC genelindeki şoför okulları ve eğitmenleri, 1 Kasım’da durdurulan sınavların başlatılmaması nedeniyle Meclis önünde araçlı eylem yaptı. Eylemciler talepleri gerçekleşmezse daha büyük ve şiddetli bir eylemle Meclis önüne geleceklerini bildirdi.

Eyleme KKTC Bağımsız Şoför Okulları Birliği’ne üye 31 şoför okulu ve Şoför Okulları Birliği üyesi 12 şoför okulu katıldı.

Eylemcilerin araçları Meclis önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Trafik tek şeritten sağlandı. Polis meclis içerisinde ve dışında güvenlik önlemi aldı.

Kornolarla meclis önüne gelen eylemciler araçlarına “Vicdansızlar 40 Gündür Evimize Ekmek Götüremiyoruz”, “Sözde Vekiller Siz Kırmızı Koltuk Peşinde Biz Ekmek”, “Sadaka Değil, İşimizi İstiyoruz”, “Yeteneksiz ve Beceriksizsiniz” yazılı pankartlar astı.

“Bizler Ekmek Sizler Koltuk Derdinde” yazılı bir de koltuk getiren eylemciler, koltuğu meclis kapısının önüne koydu. Eylemcilerden bazıları koltuğa oturarak, vekillere “koltuk sevdalısı” oldukları eleştirisinde bulundu.

Tilki: Kaybımız 1 milyon TL

Eylemde ilk sözü Bağımsız Şoför Okulları ve Sürücü Kursları Birliği Başkanı Emirzade Tilki aldı. “Ağlanacak halimize gülüyoruz” diyerek sözlerine başlayan Tilki, 1958 yılından bu yana kendi yağlarıyla ciğerlerini kavurduklarını ve bugünlere geldiklerini kaydetti.

Şoför okulları olarak gelmiş geçmiş hükümetlerin koltuk kavgası ve menfaatleri nedeniyle bu hale düştüklerini savunan Tilki, “Toplumumuzu kilitlemişlerdir” dedi.

Tilki, kendisi, yönetimi ve şoför okulları eğitmenleri olarak yaklaşık 150-200 kişi çalmadıkları kapı kalmadığını anlattı.

Vergi Dairesi’nin kendi hesaplarına göre; 40 günde 5 milyon TL zararda olduğunu öne süren Tilki, şoför okulları olarak kayıplarının ise 1 milyon TL olduğunu ileri sürdü. Şoför okullarının 40 yıldır bu hallere düşmediğinden yakınan Emirzade Tilki, Bakanlar Kurulu’nun atadığı trafik komitesinde kendilerinin de temsil edilmesi gerektiğini belirtti.

Emirzade Tilki’nin ardından KKTC Bağımsız Şoför Okulları ve Sürücü Kursları Birliği Genel Sekreteri Cihan Aksertel hazırlanan basın bildirisini okudu.

Atakan: Benim isteğimle olacak şey değil

Eylemciler daha sonra sloganlarla Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan’ı dışarıya çıkmaya davet etti. Bunun üzerine eylemcilerin yanına gelen Bakan Atakan, dertleri, problemleri ve neden oluştuğunu bildiklerini, problemleri ortadan kaldırmanın yolunu da defalarca konuştuklarını kaydetti.

“Maalesef sadece sizlerin ve benim isteğimle olabilecek bir şey değil” diyen Atakan, sıkıntıların aşılabilmesi ve oluşacak yoğunluğun ortadan kaldırılması için kendileri tarafından alınacak tedbirlerin alındığını bildirdi.

Milletvekilleri sorunları dinledi

Ayrıca UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner ile Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, CTP Milletvekilleri Erkut Şahali, Fikri Toros ve Doğuş Derya da eylemcilerin yanına giderek, sorunlarını dinledi.