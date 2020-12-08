HP’den istifa ettiler, bakan olmayacaklar

HP’den 3 milletvekili basın toplantısı düzenleyerek partilerinden istifa ettiklerini açıkladı. Dr. Hasan Topal, Mesut Genç ve Hasan Büyükoğlu ülkenin hükümetsiz kalmasından dolayı partiden ayrıldıklarını belirtti. tv2020’de Gündem Özel Programına telefonla bağlanan Mesut Genç, herhangi bir bakanlık beklemediklerini, bu hareketin hükümet krizinin giderilmesine yönelik olduğunu söyledi. HP Genel Başkan Vekili Yenal Senin ise “İstifa edenler de illa ki tarihin tozlu raflarına kaldırılacaktır” dedi.

Genç: Herkes kendi yoluna

tv2020’de istifalarını değerlendiren HP Milletvekili Mesut Genç herhangi bir bakanlık beklemediklerini, bu hareketin hükümet krizinin giderilmesine yönelik olduğunu söyledi.

Genç şunları söyledi: “Hükümeti bozma olayında partimin davranışını hatalı bulmuştum. Şu an ülke hala hükümetsiz… Günün sonunda partimiz ne yazık ki ülkemize zorluklar yaşatmış oldu. Şu an halkı düşünme zamanadır, benim istifa sebebimde esasen budur. Hiçbir şekilde yeni kurulacak hükümette yer almayacağız, maksadımız bu değil. Bağımsız olarak ben ve arkadaşlarım Meclisteki görevimizi yerine getirmeye devam edeceğiz.

Komitelerde de aktif görevlerim var. Bu süreçten sonra da herkes kendi yoluna bakacak. Diğer arkadaşlarımla beraber biz sükûnetimizi koruyacağız."

HP içinde sorunlar var…

Ülkede iki aydan beri hükümet kurulamadığını, Bakanlar Kurulu’nun karar üretemediğini, pandemi riskinin artmakta olduğunu dile getiren Genç, ivedi olarak hükümet kurulması gerektiğini kaydetti.

Genç, ülkeye ve halka hizmet verme, önünü açma adına Meclis’in yasama faaliyetlerine bilfiil katılacaklarını söyleyerek, HP’deki tüm görevlerinden istifa ettiklerini, bağımsız olarak devam edeceklerini kaydetti. İstifa kararını dün aldıklarını belirten Genç, parti içinde sıkıntılar olduğunu söyledi.

Senin: Tarihin tozlu raflarına kaldırılacaklar

HP Genel Başkan Vekili Senin ise tv2020’ye yaptığı açıklamada istifa eden milletvekillerinin düzenlediği basın toplantısının bir kısmını dinleyebildiğini belirtti.

Senin, vekillerin istifa gerekçeleri arasında yer alan, “Kapalı Maraş konusunda hiçe sayıldık ve bu yüzden hükümetten ayrıldık” söylemini kabul etmediğini ifade etti. Senin, “İstifa edenler illa ki tarihin tozlu raflarına kaldırılacaktır” dedi.

Senin, istifa eden vekillerin özellikle Hasan Büyükoğlu’nun kendilerine hiçbir konuda bir talepte bulunmadığını kaydetti.

Hükümet kurma çalışmaları sürecinde hep Parti Meclisi kararları ile hareket ettiklerini söyleyen Senin, “Aldığımız kararlar ortadadır. Bu arkadaşlarımız da bu kararları belli ki benimsemediler, bu kararlardan memnuniyet duymadılar, başka bir yola çıktılar, kendilerine başarılar dilerim” diye konuştu.

Senin şunları söyledi; “Halkın Partisi’nde hiçbir vekil üst değil Parti Meclisimizdir en üst organ.

PM benim görüşmelere giderken elimdeki doneleri veren organdır. Yani özgürce kendimizin tavır takınacağı bir yapı değildir Halkın Partisi. Farklı düşünceler olur. Siyasette olması gereken farklı düşüncelerin harmanlanmasıdır. Kendi sıkıntıları olmuş olabilir son zamanlarda konuşmayı tercih etmiyorlardı.”