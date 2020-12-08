Kuzeyde 14, güneyde 416 yeni vaka

Güncel Coronavirüsü verilerine göre; son 24 saatte Kuzey Kıbrıs’ta 14, Güney Kıbrıs’ta 416 yeni vaka tespit edildi; 2 kişi de yaşamını yitirdi.

Türkiye’de ise 32 bin 137 yeni vaka tespit edilirken, ilk kez ölüm sayısı 200’ü aştı. Son 24 saatte 203 kişinin Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte yapılan bin 834 testte, 1’i yerel 14 vakaya rastlandığını, 5 kişinin de taburcu edildiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Pilli, yazılı açıklamasında, pozitif vakalardan 5 kişinin hava yolu, 6 kişinin deniz yoluyla ülkeye geldiğini, 2 vakanın, daha önce pozitif çıkan vakaların temaslıları oldukları ve bu süreçte gözetim altında olduklarını, 1 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

Açıklamada, iyileşip dün taburcu edilen vaka sayısı 5, toplam test sayısı 276 bin 939, toplam vaka sayısı bin 190, iyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı bin 063, tedavisi devam eden vaka sayısı 122, pandemi merkezindeki hasta sayısı 24, pandemi otellerinde takip edilen vaka sayısı 96,

toplam kaybedilen hasta sayısı 5, yoğun bakımda yatan hasta sayısı 2 olarak yer aldı.

Güneyde yine can kaybı

Güney Kıbrıs'ta da son 24 saatte Covid-19 nedeniyle iki kişi daha hayatını kaybederken, 416 yeni vaka tespit edildiği açıklandı.

Rum haber kaynakları, toplam vaka sayısının 12 bin 867, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının ise toplam 63'e yükseldiğini duyurdu.

Türkiye’de ölümler 200’ü aştı

Türkiye'de son 24 saatte 196 bin 902 Covid-19 testi yapıldı, 32 bin 137 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 5 bin 836 oldu, son 24 saatte 5 bin 17 kişinin Covid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 436 bin 270'e yükseldi.