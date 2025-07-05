100 bin TL ödedi

Suna ERDEN

Lefkoşa’da meydana gelen olayda eski kız arkadaşının evlilik hazırlığı yaptığı 56 yaşındaki adamı 4 ayrı yerinden bıçaklayan 80 yaşındaki Tahsin Karagözlü yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlı tutuksuz yargılanmak üzere teminatla serbest bırakıldı. Duruşmada bıçaklanan adamın hayati tehlikesinin bulunmadığı, ayrıca şikayetçi olmadığı açıklandı.

Polis; olayın 1 Temmuz 2025 tarihinde saat 20.00 raddelerinde Şehit Mustafa Akdeniz Sokak’ta yaşandığını söyledi.

Polis; Karagözlü ile Ö.K. arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktığını; bu esnada zanlının kanunsuz olarak taşıdığı 13.5 cm uzunluğundaki bıçakla Ö.K.’ye dört kez saldırdığını kaydetti. Polis; yaralanan Ö.K.’nin göğüs ve koltuk altı bölgelerinde 2 ila 4 santimetre arasında kesikler oluştuğunu, akciğer çevresinde ise 2 santimetre seviyesinde sıvı biriktiğini söyledi.

Polis; yaralının Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Kalp ve Damar Cerrahisi Servisi’nde müşahede altına alındığını belirtti. Polis, zanlının 2 Temmuz tarihinde tutuklandığını; aynı tarihte evinde yapılan aramada mutfak içerisinde olayda kullanılan bıçağın bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis; hastaneden alınan bilgide yaralının hayati tehlikesinin olmadığını, kısa sürede taburcu olacağını öğrendiklerini kaydetti.

Polis; ayrıca Ö.K.’nin ifadesinde zanlıdan şikayetçi olmadığını belirtiğini açıkladı. Soruşturmanın tamamlandığını; zanlının KKTC vatandaşı olduğunu kaydeden polis, uygun bir teminat talep etti.

Mahkeme; zanlının yurt dışına çıkışını yasaklayarak, 100 bin TL nakit teminat yatırması; KKTC vatandaşı iki kefilin 700 bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması koşullarına bağlı olarak tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

