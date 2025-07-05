Suna ERDEN
Lefkoşa’da meydana gelen olayda eski kız arkadaşının evlilik hazırlığı yaptığı 56 yaşındaki adamı 4 ayrı yerinden bıçaklayan 80 yaşındaki Tahsin Karagözlü yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlı tutuksuz yargılanmak üzere teminatla serbest bırakıldı. Duruşmada bıçaklanan adamın hayati tehlikesinin bulunmadığı, ayrıca şikayetçi olmadığı açıklandı.
Polis; olayın 1 Temmuz 2025 tarihinde saat 20.00 raddelerinde Şehit Mustafa Akdeniz Sokak’ta yaşandığını söyledi.
Polis; Karagözlü ile Ö.K. arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktığını; bu esnada zanlının kanunsuz olarak taşıdığı 13.5 cm uzunluğundaki bıçakla Ö.K.’ye dört kez saldırdığını kaydetti. Polis; yaralanan Ö.K.’nin göğüs ve koltuk altı bölgelerinde 2 ila 4 santimetre arasında kesikler oluştuğunu, akciğer çevresinde ise 2 santimetre seviyesinde sıvı biriktiğini söyledi.
Polis; yaralının Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Kalp ve Damar Cerrahisi Servisi’nde müşahede altına alındığını belirtti. Polis, zanlının 2 Temmuz tarihinde tutuklandığını; aynı tarihte evinde yapılan aramada mutfak içerisinde olayda kullanılan bıçağın bulunarak emare olarak alındığını söyledi.
Polis; hastaneden alınan bilgide yaralının hayati tehlikesinin olmadığını, kısa sürede taburcu olacağını öğrendiklerini kaydetti.
Polis; ayrıca Ö.K.’nin ifadesinde zanlıdan şikayetçi olmadığını belirtiğini açıkladı. Soruşturmanın tamamlandığını; zanlının KKTC vatandaşı olduğunu kaydeden polis, uygun bir teminat talep etti.
Mahkeme; zanlının yurt dışına çıkışını yasaklayarak, 100 bin TL nakit teminat yatırması; KKTC vatandaşı iki kefilin 700 bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması koşullarına bağlı olarak tutuksuz yargılanmasına emir verdi.
100 bin TL ödedi
Eski kız arkadaşının evleneceği adamı bıçaklayan 80 yaşındaki Tahsin Karagözlü teminatla serbest kaldı
Suna ERDEN
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YORUMLAR
Etmedi yetmedi.Bu yasa geldi beynini bencillige terketti .