‘Yapmadım’ diyor

Bir şahıs adına sahte KKTC sürüş ehliyeti düzenleyerek tedavüle süren Mustafa Şahin dün teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlının Türkiye’de bulunan şahıslar aracılığıyla sahte belge hazırlayarak, Muhammad Riaz'a verdiği ve 21 bin TL aldığı açıklandı. Soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığı belirtildi.

Polis; zanlının 2025 yılı Haziran ayı içerisinde Başpınar'da ikamet etmekte olan Muhammad Riaz'a KKTC sürüş ehliyeti çıkaracağı yalanını söyleyip 21 bin TL parayı sahtekarlıkla temin ettiğini söyledi. Polis; zanlının parayı aldıktan sonra Türkiye'de irtibata geçtiği, henüz tespit edilemeyen şahıslardan Muhammad Riaz adına Türkiye Cumhuriyeti sürüş ehliyeti formatında hazırlanmış, üzerine KKTC sürücü belgesi hazırlattığını açıkladı. Polis; zanlının sahte ehliyeti Muhammad Riaz'a vermek sureti ile tedavüle sürdüğünü söyledi. Polis; sahte sürüş ehliyetinin emare olarak alındığını, zanlının ise tutuklandığını belirtti.

ABD vizesi de vaat etti

Polis; zanlının ifadesinde sürüş ehliyetini daha önce bir arkadaşı vasıtası ile tanışmış olduğu bir kişi aracılığı ile yaptırdığını, yine bu şahısla WhatsApp mesajlaşma uygulaması üzerinden iletişim kurulduğunu anlattığını açıkladı.

Polis, zanlının telefonunda yapılan ilk incelemede bir kişiyle mesajlaşmalarının tespit edildiğini; söz konusu şahsa ABD vizesi çıkaracağına dair vaatlerde bulunduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Polis memuru; zanlının cep telefonunu ile sahte ehliyetin incelenmesi için uzmanlara gönderildiğini kaydetti.

Polis; zanlının yazılı dava tebliğine cevaben suçunu kabul etmediğini söylediğini aktardı. Soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını kaydeden polis, teminat talep etti.

Mahkeme; zanlının yurt dışına çıkışını yasaklayarak, 50 bin TL nakit teminat yatırmasına ve KKTC vatandaşı iki kefilin 300 bin TL şahsi kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

