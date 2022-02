Bilmeyenler iyi araştırsın

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği’ni ziyaret etti. Verilen bilgiye göre, Tatar, ziyarette yaptığı konuşmada, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın (TMT) ilk Bozkurt’u Emekli Albay Ali Rıza Vuruşkan’ı, 43’üncü ölüm yıl dönümü dolayısıyla rahmetle andı ve gazilere şükranlarını sundu.

TMT’nin, Kıbrıs Türk halkının gururu olduğunu söyleyen Tatar; Rum saldırılarına karşı, Kıbrıs Türkü’nün malını, canını, namusunu ve şerefini korumak için kurulmuş efsane bir teşkilat olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, TMT’nin hem askeri hem idari yönden halkın örgütlenmesinde büyük hizmetleri olduğunu vurguladı.

Tatar, şöyle konuştu:

“Kıbrıs Türk halkı bu mücadeleyi, Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte sürdürmüştür. Bu bağlamda, Adnan Menderes ve Daniş Karabelen’i de mücadele tarihimize yaptıkları katkılardan dolayı unutmamak gerekir. TMT, hakkımızı korumuş ve büyük bir destana imza atmıştır. Kıbrıs Türk halkı, bütün cesaretiyle her türlü zulme direnmiş ve TMT’nin katkılarıyla bu zorlu günleri aşmıştır. Kıbrıs’ı bilmeyenlerin ve Kıbrıs’ın gerçeklerini öğrenmeden, konuları farklı yere çekenlerin, tarihimizi iyi araştırması gerekir. KKTC, bir hukuk devleti olarak her türlü kurum ve kuruluşlarıyla Doğu Akdeniz’deki konumuyla önemli bir yere sahiptir ve devlet olarak halkımızın geleceğe umutla bakabilmesi için bu iradeyi sürdürmeye devam edeceğiz.”

KKTC’de şu anda pandemi, ekonomik kriz ve her türlü sıkıntının aşılması için gerekli olan siyasi iradenin ortaya konduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin de desteği ile bu süreçlerin atlatılacağını ifade etti.