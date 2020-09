117 milyon hesapta

Başbakan Ersin Tatar’ın, dün akşam gerçekleşen ‘Yıldırım Ankara Ziyareti’ KKTC maliyesini rahatlatacak bir kararla sonuçlandı. KKTC’de bütçe açığının giderek büyüdüğünü söyleyen Başbakan Tatar’a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay anında olumlu karşılık vererek 117 milyon liranın bu sabah 09.00’da KKTC’nin hesabında olacağını söyledi.

Ankara’ya özel uçakla giden ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ağırlanan Başbakan Tatar, Türkiye’nin mali yardımlarıyla sıkıntıların aşılacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Fuat Oktay, KKTC’nin su sıkıntısına da değinerek, can güvenliğini de etkileyen nedenlerden dolayı çalışmalarda gecikmelerin olduğunu vurguladı. Oktay “Günleri sayıyoruz” dedi.

Birçok konu görüşüldü

Başbakan Ersin Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Ankara’da bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 20.00'de gerçekleşen toplantıda, başta Doğu Akdeniz'deki yeni gelişmeler olmak üzere, yeni tip Coronavirüs salgınının KKTC ekonomisinde ortaya çıkardığı sorunlar, su boru hattındaki arızanın giderilmesiyle ilgili son durum ve Lefkoşa'da yapımı devam eden Acil Durum Hastanesi inşaatı ele alındı.

Görüşmede, ayrıca, 1 Ekim tarihinde başlayacak eğitim dönemi için Eğitim Bilişim Ağı (EBA)'nın KKTC'de kullanılmasına ilişkin sürecinde değerlendirmesi yapıldı.

Görüşme sonrası Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Başbakan Ersin Tatar ortak basın toplantısı düzenledi.

Oktay: 117 milyon TL gönderiyoruz

Fuat Oktay, Başbakan Ersin Tatar’ı Külliyede ağırlamaktan onur duyduklarını söyledi.

Oktay, Kıbrıs ekonomisinin salgından dolayı ciddi şekilde etkilendiğini bildiklerini dile getirdi. Son derece verimli bir toplantı gerçekleştiklerini kaydeden Oktay, birçok konunun üzerinden geçtiklerini söyledi.

Fuat Oktay, 117 milyon TL’nin bu sabah KKTC’nin hesabında olacağını ifade ederek, “Sayın Başbakan bu nakitle adaya dönüyor” dedi. Oktay, paranın saat 09.00’da hesapta olacağını kaydetti.

Su için günleri sayıyoruz

Su meselesinde bir an önce netleşme beklendiğini açıklayan Oktay, bu konuda bir an önce tamamlanmasıyla alakalı olarak ciddi çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti.

Oktay, can güvenliğini de etkileyen nedenlerden dolayı çalışmalarda gecikmelerin olduğunu vurguladı. Oktay“ Konuyu çok yakından takip ediyoruz. Günleri sayıyoruz. Denizdeki dalganın hafiflemesini bekliyoruz. En kısa sürede suyu vermeyi planlıyoruz. Günleri sayıyoruz” dedi.

Eğitim için 9 milyon TL



Uzaktan eğitim konusunda Türkiye’deki tüm teknolojinin olduğu gibi KKTC’yi aktarılacağını kaydeden Oktay, "Eğitim Bakanlığı ile de çok yakın değerlendirmelerde bulunduk. 9 milyon kadar bir para eğitim için aktarılacak" dedi.Esnaf ve KOBİ’ler için kredi talepleri değerlendirildiğini kaydeden Oktay, bu konuda da adım atılacağı sinyalini verdi. Oktay, son 24 saatte 10 milyona yakın kredi kullanıldığını ifade etti.Fuat Oktay, Başbakan Ersin Tatar ile ekonomik meseleleri ve Doğu Akdeniz’deki gelişmeleri değerlendirdiklerini ifade etti. Oktay ‘KKTC’nin egemenlik haklarını kullanması bizim için son derece önemlidir. KKTC Hiçbir konuda egemenlik haklarından vazgeçemez. İki toplum nezdinde de hiçbir konuda her türlü hakların değerlendirilmesi konusunda taviz veremez’ dedi.

Tatar: KKTC öğrencileri bekliyor

Başbakan Ersin Tatar da tüm dünyada olduğu gibi KKTC’de de pandemi sürecinin devam ettiğini belirtti. Tatar, öğrencilerin eğitime dönmelerini yürekten dilediğini ifade ederek öğrencilere de seslendi ve ‘KKTC öğrencileri bekliyor’ dedi.

Tatar ‘Bizim tercihimiz öğrencilerin dönmesi ve yüz yüze eğitimin devam etmesidir ancak dönemeyen öğrenciler için online eğitim olabilir ama Türkiye’den öğrenciler gelebiliyor. Hem eğitimleri açısından hem de ekonominin çarklarının dönmesi açısından önemlidir’ diye konuştu.

117 milyon ile sıkıntılar aşılacak

Pandemi hastanesinin çok önemli olduğunu ve Türkiye’nin desteğiyle hastanenin yüzde 45’inin bir ayda tamamlandığına ifade eden Başbakan Tatar, katkılarından dolayı Türkiye Cumhuriyeti’ne teşekkür etti. Tatar ‘100 odalı 24 yoğun bakım 6 ameliyathane ve tam donanımlı bir hastanemiz KKTC’nin başkenti Lefkoşa’ya kazandırılmış olacaktır.

İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü’nde yer alan miktarın 740 milyon TL’lik kısmının kullanıldığını söyleyen Tatar, aktarılacak olan 117 milyon TL ile sıkıntıların aşılacağını belirtti. Tatar, 2021 mali yılı bütçesi üzerindeki çalışmaların da sürdüğünü ifade etti.

Başbakan Tatar ‘Pandemi bizi de yordu ve bazı sıkıntılar yaşıyoruz sizlerin desteği ile bunları aşacağız’ ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinden vazgeçmemekte kararlıyız

Konuşmasında su temin projesine de değinen Tatar, ‘Suyun değerini çok iyi biliyoruz. Kıbrıs Türk Halkı suyu bekliyor. İnşallah hava şartlarının düzelmesiyle su yeniden Kıbrıs’a akacak’ dedi.

Doğu Akdeniz konusunda ise Tatar, KKTC’nin de bir aktör olarak bu büyük mücadelenin içerisinde olabilmesinin Kıbrıs Türk halkı için gurur vesilesi olduğunu dile getirdi. Kıbrıs’ta bir egemenlik kavgası olduğunu dile getiren Tatar, kendisi gibi düşünen birçok kişinin egemen eşitlik temelinde bir anlaşmadan yana olduğunu söyledi.

Tatar ‘Artık biz Doğu Akdeniz’deki gelişmelere de bağlı olarak egemen eşitlik temelinde kendi devletimize sahip çıkmak ve Türkiye ile ilişkilerimizden ve Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinden vazgeçmemekte kararlıyız. Her daim ilişkilerimizin ileriye taşınması ve Kıbrıs Türk halkının refah ve esenlik içerisinde yaşaması ve genç kuşaklara yeni bir gelecek için bu ilişkilerin geliştirilmesi bizlerin temennisidir’ değerlendirmesinde bulundu.

Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2020, 12:46