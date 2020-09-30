‘Biz ayrılamayız’

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da önceki gün yaşanan olay ‘bunlarda oluyormuş’ dedirtti. Aral Özakcan, boşanma aşamasında olduğu eşini kaçırdı. Zanlı eşini darp edip, zorla araca bindirip, konuşmak için Çanakkale Göleti yakınlarındaki ormanlık alana götürdü. İkna çabalarına giren zanlı daha sonra eşini serbest bıraktı. Ancak eşi barışmak yerine polise giderek şikayetçi oldu.

Özakcan “zorla insan kaçırma” ve “darp” suçlamaları ile gözaltına alındı. Zanlı dün de teminat talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

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Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Gökhan Yıldırım, zanlı Aral Özakcan’ın 28 Eylül 2020 tarihinde Gazimağusa’da Yıldız Sokak’taki asfalt yolda, kullanımında bulunan kiralık araçla şu anda boşanma aşamasında olduğu eşini, kendisi ile barışması hususunda ikna edebileceği düşüncesiyle zorla kaçırdığını açıkladı.



Yıldırım, zanlının boşanma aşamasındaki eşini araç içerisine zorla kolundan tutup çekerek darp ettiğini, akabinde genç kadını arabanın arka koltuğuna her iki elini de kullanarak ayaklarından kucaklayıp itmek suretiyle araca bindirdiğini söyledi.Zanlının, kadını daha sonra Çanakkale Göleti yakınlarındaki ormanlık alana götürmek suretiyle zorla kaçırdığını belirten Yıldırım, aynı gün yapılan şikâyet üzerine tespit edilerek tutuklandığını kaydetti.Zanlının gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini belirten Yıldırım, yürütülen soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, teminata bağlanmasını talep etti.

Tutuksuz yargılanacak

Mahkeme, zanlının yurt dışına çıkışını yasaklayıp bu bağlamda seyahat belgelerine el konulması, 7 bin TL nakit teminat ödemesi ve KKTC vatandaşı bir kefilin 100 bin TL’lik kefalet senedi imza etmesi koşulu ile teminata bağlanarak tutuksuz yargılanmasına emir verdi.