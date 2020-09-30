34 yaşında veda etti

Hüseyin ÇİÇEK
Futbol aşığıydı
Küçük Kaymaklı takımının koyu bir taraftarı olan Fırat Kolal, takımın kendi sahasındaki ve deplasmandaki tüm maçlara gidiyordu. Kolal, Küçük Kaymaklı taraftar gurubu olan “Ultraforest” üyesiydi. Küçük Kaymaklı Spor Kulübü Kolal’ın ölümü üzerine başsağlığı mesajı yayımladı.
Kulüp tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Tribünde bir eksik, cennette bir fazlayız. Taraftarımız Fırat Kolal'ın vefatını derin üzüntüyle öğrendik. Merhuma tanrıdan rahmet, yaslı ailesine ve camiamıza başsağlığı dileriz.”