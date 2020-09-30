34 yaşında veda etti

Hüseyin ÇİÇEK

Lefkoşa’da yaşayan ve koyu bir Küçük Kaymaklı taraftarı olan Fırat Kolal (34), hayatını kaybetti. Küçük Kaymaklı bölgesinde evinde yakınları tarafından ölü olarak bulunan Kolal’ın cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İlk incelemede Kolal’ın vücudunda darp ve cebir izine rastlanmadığı, ancak ölüm nedeninin tespiti için bugün otopsi yapılacağı belirtildi.

Futbol aşığıydı

Küçük Kaymaklı takımının koyu bir taraftarı olan Fırat Kolal, takımın kendi sahasındaki ve deplasmandaki tüm maçlara gidiyordu. Kolal, Küçük Kaymaklı taraftar gurubu olan “Ultraforest” üyesiydi. Küçük Kaymaklı Spor Kulübü Kolal’ın ölümü üzerine başsağlığı mesajı yayımladı.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Tribünde bir eksik, cennette bir fazlayız. Taraftarımız Fırat Kolal'ın vefatını derin üzüntüyle öğrendik. Merhuma tanrıdan rahmet, yaslı ailesine ve camiamıza başsağlığı dileriz.”