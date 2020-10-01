2021’de hizmette

KKTC’nin en büyük turizm yatırım grubu olan Net Holding, Avrupa’daki yatırımlarına devam ediyor. Bulgaristan’ın sınır şehri Svilengrad’da faaliyet gösteren otelin ardından Montenegro’nun Budva şehrinde yapımı süren ikinci otelin 2021’in Haziran ayında hizmete girmesi planlanıyor.

Merit markası altında işletilen 6 otel ve 5 talih oyunları salonu ile 20 yıldır bulundukları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin en büyük turizm yatırım grubu olduklarını belirten Net Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Hande Tibuk, 2016 yılında Merit bayrağını taşıdıkları Balkan ülkelerinde yatırımların hız kesmeden devam ettiğini söyledi. Kuzey Kıbrıs’ta yeni bir otel ve lüks konut projesiyle Montenegro’daki otel-casino-rezidans projesinin aynı anda devam ettiğini söyleyen Hande Tibuk, “2016 yılında başlattığımız Balkan açılımı sonucu bugün Montenegro’da Budva ve Podgorisa’da olmak üzere 2, Hırvatistan’ın Dubrovnik şehrinde bir ve Bulgaristan’ın sınır şehri Svilengrad’da da bir adet olmak üzere toplam 4 adet talih oyunları salonu ve Svilengrad’da yer alan ilk Avrupa otelimiz ile Merit misafirlerine hizmet veriyoruz. Yeni yatırım kararı verirken uyguladığımız minimum yatırım ve kolay çıkış stratejisiyle girdiğimiz her yeni ülkede yatırım imkânlarını da yakından takip etmekteyiz” dedi.

İkinci beş yıldızlı otelMontenegro’nun sahil şehri, “Adriyatik rivierasının incisi” konumundaki Budva şehrinin merkezinde bulunan otel-casino-rezidans projesiyle ilgili güçlü bir yerel ortakla anlaşma imzaladıklarını açıklayan Hande Tibuk şöyle devam etti;“Kaba inşaatı tamamlanmış olan projede15 bin 132 metrekare kapalı alanda, 39 süit odalı otel, 50 adet lüks rezidans daire ve 2 bin 500 metrekare talih oyunları salonu bulunmaktadır. Mülkiyetinde yarı yarıya ortak olduğumuz projenin tamamlanmasının, hâlihazırda yaptığımız yatırım seviyesi ve başlamış olan konut satışlarımıza paralel olarak şirketimizin nakit akışına ilave bir yük getirmemesi beklenmektedir. Otel ve talih oyunları salonu işletmesi ve lüks rezidans yönetimi Merit markamız altında yapılacak. Böylece Avrupa’da ikinci beş yıldızlı Merit oteli ve beşinci Merit casinosu faaliyete geçmiş olacak. Projemizin Haziran 2021’de tamamlanması beklenmektedir.”

Yatırım fırsatları sunuyor

2006 yılında Sırbistan’dan ayrılarak tam bağımsızlığını ilan eden Montenegro, 620 bin nüfusa sahip. Turizm ve gayrimenkul sektörü ile hızlı büyüme içerisinde olan ülkenin yakın bir zamanda AB üyeliğini alması bekleniyor. Yatırımcı dostu hükümet politikaları, yatırım karşılığı vatandaşlık verilmesi ile ağırlıklı olarak Türkiye ve Rusya gibi pazarlara hitap ederken bu ülke vatandaşlarına vize uygulanmaması, birçok ülkeye direkt tarifeli ve charter uçuşların yapılıyor olması ve bulunduğu coğrafi konumun avantajları Montenegro’yu özellikle turizm ve konut yatırımları için cazip hale getiriyor.

Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2020, 10:48