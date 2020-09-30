İlk vukuatı değil

Suna ERDEN

Lefkoşa’da Popeyes isimli işyerine ait paket servis motosikletini çalan, üzerindeki aksamları söküp hasar veren Çağrı Demirkıran hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı dün teminat talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Restorana ait 2 bin 400 TL değerindeki motosikleti çalıp, yemek taşıma kutusu ile plakalarını söken zanlı 3 bin TL nakit teminatla serbest bırakıldı. Zanlının daha önceden de hırsızlık suçları işlediği belirtildi.



Soruşturmayı yapan polis, 24 Eylül 2020 tarihinde saat 20.00 sıralarında Küçük Kaymaklı’da Yusuf Güner’in kullanımında bulunan ve kontak anahtarı üzerinde park halinde bırakılan, Popeyes isimli işyerine ait Honda Fizy marka MH 898 plakalı motosikletin zanlı tarafından çalındığını söyledi. Polis 2 bin 400 TL değerindeki motosiklete monte edilmiş olan Termoking marka yemek taşıma kutusu ile kızağını kasten kırıp söküldüğünü belirtti. Polis, motosikletin ön ve arka plakalarının söküldüğüne, arka farını muhtemelen sert bir cisimle kırılıp, hasara uğratıldığını ve motosikletin koltuğundaki 350 TL değerindeki helmetin çalındığını mahkemeye aktardı. Polis, zanlının 25 Eylül 2020 tarihinde Lefkoşa’da tespit edilerek, tutuklandığını ve zanlının gösterimiyle yemek taşıma kutusu ile helmentin bulunduğunu belirtti.Polis, zanlının hırsızlık suçundan sabıkası olduğunu söyledi. Zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, teminata bağlanmasını talep etti.Mahkeme, 3 bin TL nakit teminat yatırması ve bir kefilin 50 bin TL kefalet senedi imzalaması koşulları ile zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.