Değişim için destek istedi

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Kudret Özersay, Güzelyurt’ta Kaymakamlık’ı, devlet dairelerini ve Sosyal Hizmetler Dairesi’ni ziyaret etti.

Verilen bilgiye göre; ziyaretleri sırasında kamu görevlilerinin özellikle salgın döneminde ortaya koymuş oldukları fedakarlık ve emek için kendilerine teşekkür eden Özersay, aylardır Cumhurbaşkanlığına aday olanların farklı konularda görüşlerini anlattıklarını, kendisinin de detaylı bir biçimde ortaya bir vizyon koyarak bunun altını doldurduğunu ve düşüncelerini nasıl hayata geçireceği konusunda kamuoyuna sürekli bilgiler verdiğini vurguladı.

Özersay, “Bu kadar aydır biz konuşuyoruz artık konuşma sırası sizdedir, Kıbrıs Türk halkındadır. Ben Kıbrıs Türk halkının ülke menfaati için sağlıklı bir karar vereceğine ve bu ülkenin önünü açacak bir değişime destek vereceğine inanıyorum” ifadesini kullandı.

“BM’den gelen davete giderim”

Öte yandan Kudret Özersay, Genç TV’de katıldığı programda yaptığı konuşmada Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ertesinde gayriresmi üçlü veya beşli toplantı çağrısında bulunursa bu toplantıya sıcak bakacağını ancak daha farklı bir ortaklık ve iki toplum arasında güven artırıcı önlemlerin konuşulması için ısrarcı olacağını ifade etti.

“Konusuna hakim bir Cumhurbaşkanı…”



Birlikte çalıştığı cumhurbaşkanlarının, özellikle Rauf Denktaş gibi zamanında konusuna hakim ve Türkiye’yle diyaloğu zorlayan bir Cumhurbaşkanının Türkiye Cumhuriyeti’nin Kıbrıs adasına ilişkin politikasını şekillendirebileceğini gördüğünü belirten Özersay, “Önümüzde böyle fırsat vardır. Bunu yapabileceğime inanıyorum. Bunu, konulara hakim ve diyalog içinde olursanız, güven ilişkisi kurabilirseniz yapabilirsiniz” dedi.

“6 yıl önce ortaya koyduğum Kapalı Maraş projesi…”

Özersay, 6 yıl önce ortaya koyduğu, Kapalı Maraş’ın Kıbrıs Türk yönetimi altında açılması düşüncesinin geçen yıllar içinde altı doldurulmuş bir düşünce halini aldığını kaydetti.

Özersay Spehar’la görüştü

Bu arada Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spehar’la görüştü.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre; Özersay, Spehar’a, Rum tarafının ada içinde yürüttüğü silahlanma faaliyetleri ve Doğu Akdeniz bölgesinde yarattığı gerginlikler konusunda BM’nin daha aktif bir rol oynaması beklentisini iletti.