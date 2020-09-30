Sarı alarm verildi

Yoğun toz bulutu dün Güney Kıbrıs’ta da etkili oldu.

Rum haber kaynakları, yoğun toz bulutunun hakim olması nedeniyle “Kıbrıs’ın toza boğulduğunu” belirtti.

Haberde, toz bulutunun İsrail ve Mısır kaynaklı olduğu ifade edilirken toza karşı hassasiyeti olan kişilerin ve çalışanların tedbirli olması da istendi.



Rum haber kaynakları dün sabah 08:00 itibarıyla yapılan toz ölçümlerinde Lefkoşa’nın 126 mg/m3, Limasol’un 95 mg/m3, Baf’ın 72 mg/m3 şeklinde yer aldığını belirtti.Rum haber kaynakları bir başka haberinde ise, Eylül ayının son 3 günü hava sıcaklığı nedeniyle ilk kez sarı alarm veriliğine dikkati çekti.Haberde, bu yılki Eylül ayının, 1983 yılından bu yana, son 37 yılın en yüksek hava sıcaklığına sahip olması nedeniyle tarihe geçeceğinden de söz edildi.Rum Meteoroloji Dairesi, hava sıcaklığının 40 derecede seyretmesi nedeniyle dün için sarı alarm verdi.