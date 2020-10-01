Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş katıldığı televizyon programında, Rumların federasyonu taviz olarak gördüğünü söyledi.

Serdar Denktaş, Başbakan Ersin Tatar’ın “son dakika” Ankara ziyareti üzerine programa katılmaması hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

Denktaş, “Nereye kaçtın Ersin? Sana kızmayacaktık. 11 Ekim’de nereye kaçacaksın? Ersin Tatar’a sesleniyorum. 9 Ekim’e kadar hangi ortamda isterse, hangi TV kanalında rahat edecekse orada buluşmaya hazırım” dedi. Ersin Tatar’ın “Başbakanım ve sorumluluklarımın bilincindeyim” şeklinde yaptığı açıklaması hakkında ise Denktaş, “Halk yutmaz, kimseyi kandırmasınlar” ifadelerini kullandı.

Programda Kıbrıs konusunun mevcut durumu ve bundan sonra izlenmesi gereken yol hakkında görüşlerini bildiren Denktaş, şu ifadeleri kullandı:

“Bir Türk tezi olarak ortaya çıkan federasyon, 1977 yılında Rauf Denktaş’ın elde ettiği bir tavizdir. Bunu Kıbrıslı Rumlar halen büyük taviz olarak konuşmaktadır. 52 yıldır tartışarak didik didik ettik ve en ince ayrıntısına kadar konuşuldu. Ne kadar konuşsak da çatışma alanları o kadar arttı. BM parametrelerine bağlı federasyonu Kıbrıslı Rumların kabul edemeyeceğini çok açık anlamamız lazım. Rumlar bütün adanın coğrafyasını kendilerinin olarak görmektedir. İki toplumlu, iki kesimli bir federasyon kurduğumuzda kendilerine göre coğrafya azalacak. Kıbrıs milleti kendilerine göre Elen’dir. Devlet kendilerinindir bakış açılarına göre. Kabul etmemelerinin ana unsuru budur. Annan Planı ve Crans Montana sürecinde ortaya konan önerileri Rumlar reddettikten sonra, biz halen daha mevcut parametreleri federasyonu konuşmaya devam ettikten sonra, bir yere varmamız çok mümkün değil.”

“Türkiye seçimlere müdahale yapıyor”

Denktaş, Türkiye tarafından seçimlere müdahaleler yapıldığını kaydederek, “Bu akşam yapılan, bizimle tartışma noktasında kapasite acizliği olduğunu gösteriyor. Ersin Tatar ile ilgili yapılan girişimler halkımız tarafından kabul görmüyor. Bunu artık anlasınlar” dedi.

El-Sen’i ziyaret etti

Öte yandan Serdar Denktaş, elektrik kesintileri nedeniyle yaşanan sıkıntılardan hükümetin sorumlu olduğunu savunarak, “Bu zor dönemden dolayı gelir kaybı varsa Kıb-Tek’in desteklenmesi gerek” dedi.



Denktaş, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nı (El Sen) ziyaret ederek Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya geldi.Verilen bilgiye göre; Denktaş, sendikanın, Kıb-Tek’i korumak için elektrik kesintisi yaptığını gözlemlediklerini, eylemi anlayışla karşılasa da üzüntü duyduğunu söyledi, pandemi döneminde her kesimin ve sektörün gelirlerinin düştüğüne işaret etti.Denktaş, böyle bir olay kendi Maliye Bakanlığı dönemine yaşansaydı hem kurumu koruyacak hem de insanları zora sokmayacak orta yol bulabileceğini kaydetti.

150 milyon kayıp karşılanabilirdi

Mart ayının başında hükümete yazılı öneri sunduğunu anımsatan Denktaş, bu önerilerin içerisinde Elektrik Kurumu’nu da ilgilendiren konular olduğunu belirtti, ev ve işyeri masraflarının aşağılara indirilmesi gerektiğini söyledi.

Denktaş, konuyla ilgili önerisinin herkesten belirli bir süre en alt basamaktaki kilovat saat ücreti alınması olduğunu, yılsonuna kadar oluşacak 150 Milyon kaybın hükümet tarafından karşılanabileceğini belirtti.

Vergilerin indirilmesi, mevduat ve kredi faizlerinin dondurulup ötelenmesi gibi önerileri de olduğunu ifade eden Denktaş, hükümetin bu önerilerin hiçbirini dikkate almadığını savundu.

Bugün gelinen noktada elektriklerin kesildiğini ifade eden Denktaş, sendika yetkililerinden saat başına bir değerlendirme yapmasını, özellikle maddi durumu iyi olmayan kişilerin elektriğini kesmemesini talep etti.

Denktaş, “zengin” diye görünen birçok işyerinin de büyük gelir kayıpları yaşadığını söyleyerek, hükümetin bu konulara bir çare üretmesi gerektiğini kaydetti.

Pandemide oluşan durumda yepyeni bir düzen kurabilmenin mümkün olduğunu söyleyen Serdar Denktaş, hükümeti kararsızlıkla suçladı, bu nedenle bir fırsatın kaçırıldığını belirtti.

Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2020, 10:41