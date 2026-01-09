Toplum endişeli

Suna ERDEN

Lefkoşa’da 18 Nisan 2025 tarihinde Cürümleri Önleme Şubesi’nin düzenlediği ‘Fare Kapanı Operasyo-nu’ kapsamında kaldığı otel odasında silah ve mermilerle yakalanan 32 yaşındaki İsmail Baydar hak-kındaki davada karar açıklandı. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, sanığı 4 yıl hapis cezasına çarp-tırdı. Kararda ülkede son dönemlerde şiddet, adam öldürme ve yaralama gibi suçlarda artış olduğu vurgulandı. Bu tür suçların toplumda ciddi endişe yarattığı ve caydırıcı cezaların kamu yararı açısından gerekli olduğu ifade edildi.

Kararı okuyan yargıç; bir gece kulübü işletmecisinin 17 Nisan 2025’te polise başvurarak İsmet Felek isimli şahsın WhatsApp hattına kendisine ait aracın fotoğrafını gönderdiğini bildirdiğini aktardı. Yargıç, 18 Nisan’da polis tarafından Gönyeli bölgesindeki kamera görüntülerinin incelendiğini, başında şapka ve yüzünde tıbbi maske bulunan bir erkek şahsın araca yaklaştığının tespit edildiğini belirtti. Yargıç, takibe alınan şahsın otobüsle Lefkoşa Terminal bölgesine gittiğini ve kaldığı otele giriş yaptığını açıkladı. Ağır ceza yargıcı; sanığın kaldığı otele gidilerek, odasında arama yapıldığını, siyah montla sarılı halde 7.65 mm çapında Browning marka tabanca, tabancaya ait bir şarjör ile şarjör içerisinde 8 adet ve namluya sürülmüş bir adet olmak üzere toplam 9 adet canlı merminin emare alındığını kaydetti. Yar-gıç, sanığın odasında yapılan aramada emarelerin bulunmasının ardından izahat istendiğini, tabancayı tesadüfen bulduğunu ve kimseye ateş etme amacının olmadığını söylediğini aktardı.

Makul izahat veremedi

Yargıç, sanığın kanunsuz tabancayı neden ve ne suretle tasarrufunda bulundurduğuna dair makul ve hukuken kabul edilebilir bir izahat veremediğini; tabanca ile birlikte mermi bulundurmasının silahın fiilen kullanılabilir durumda olduğunu gösterdiğini vurguladı. Ülkede artan şiddet ve silahlı suçlara dikkat çeken yargıç, kararına şöyle devam etti:

“Ülkemizde son dönemlerde artan şiddet, adam öldürme ve yaralama gibi suçlar ve özellikle bu tür suçlarda silah kullanımının da artmış olması ve kanunsuz tabanca tasarrufu suçlarındaki artış tüm toplum bireylerinde ciddi şekilde endişeye yol açmıştır. Bu tür suçlardaki artış sebebiyle toplumumuz korku ve endişe içinde yaşar hale gelmiş ve eskiden güvenli olan ülkemizde güvenlik duygusunu yitir-miş bulunmaktadır. Mahkemelerin istisnai haller dışında kamu yararının korunması prensibine ağırlık vererek, gerek sanıkları gerekse başkalarını suç işlemekten caydırıcı ve ibret verici cezalar vermesi ge-rekmektedir.”

Kamu düzenini ihlal etti

Ağır ceza yargıcı; sanığın ülkeye turist statüsünde giriş yapmasına rağmen kamu düzeni ve güvenliğini ihlal eden fiiller işlemesinin ceza takdirinde aleyhine değerlendirildiğini söyledi. Yargıç, sanığın sabıkasız oluşu, tabancanın herhangi bir suçta kullanılmamış olması ve bakmakla yükümlü olduğu eşi ile üç çocuğunun bulunmasını ise lehine hafifletici unsurlar olarak dikkate aldıklarını belirtti. Yargıç, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususları değerlendirdikten sonra 4 yıl hapis cezasına hükmetti.

