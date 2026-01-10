Öğrenciler mutlu oldu

TAM Parti Lefkoşa İlçe Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen yılbaşı pazarı etkinliğinden elde edilen stant kira gelirleri ile alınan hediyeler Lefkoşa’da ilkokullara destek olarak teslim edildi.

TAM Partiden yapılan açıklamaya göre, yılbaşı pazarından elde edilen gelirlerle Lefkoşa’daki Atatürk İlkokulu ve Arabahmet İlkokulu’na destek sağlandı.

Hem yerli üreticiyi desteklemek hem de ilköğretim öğrencilerine katkı sunmak için düzenlenen dayanışma etkinliğinden elde edilen stant kira gelirleri ile alınan malzemeler dün sahipleriyle buluştu. TAM Parti Lefkoşa İlçe Koordinatörü Tarık Dev, “Bizler TAM Parti olarak yola çıktığımız günden itibaren şeffaf olacağımıza ve doğru yolda ilerleyeceğimize söz vermiştik. Yapmış olduğumuz yeni yıl pazarı etkinliği kapsamında toplanan gelirler ile amacımız doğrultusunda ilköğretim çağındaki çocuklarımıza katkı sunmuş olmaktan onur duyuyoruz” dedi.

