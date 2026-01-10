Hizmet ağı genişledi

Albank, kuruluşunun 10. yılında şube sayısını 10’a yükseltti. Yeni açılan Alsancak, İskele, Demirhan ve Taşkınköy şubeleriyle müşterilere daha yakın ve erişilebilir bankacılık hizmeti sunulduğu belirtildi. Al-bank, şubeleşme stratejisini bu anlayış doğrultusunda şekillendirdiğini vurguladı.

Albank Genel Müdürü Şükrü Can, söz konusu genişlemenin yalnızca sayısal bir artış olmadığını, doğru zamanda uygulanan doğru stratejilerin somut bir sonucu olduğunu belirtti. Can, bankanın kurulduğu günden bu yana sürdürülebilir büyüme, sağlam finansal yapı ve müşteri odaklılık ilkeleri doğrultusun-da ilerlediğini ifade etti.

Şükrü Can, “10. yılımıza 10 şube ile girmek bir hedef değil, doğru yönetilen bir sürecin sonucudur” dedi.

Albank’ın büyüme sürecinde dikkat çeken adımlardan biri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde aynı gün ve aynı saatte dört şubenin eş zamanlı olarak hizmete açılması oldu. Bu adımın, güçlü bir planlama ve altyapı çalışmasının ürünü olduğu vurgulandı. Can, şube sayısından ziyade tüm şubelerin eksiksiz ve yüksek hizmet standardıyla açılmasının önemine dikkat çekerek emeği geçenlere teşekkür etti.

