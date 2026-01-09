Asgari ücret; net 52 bin 738 TL

SERDAROĞLU: İTİRAZA GİDECEĞİZ

Asgari Ücret Saptama komisyonu toplantısı tamamlandı. Hür-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu toplantı sonrası yaptığı açıklamada, “Çok komik bir rakam. İşveren ve bakanlık yüzde 18,39 koydu masaya. Bu rakama itiraz edeceğiz” dedi.

Serdaroğlu, “Bu hükümetin emekçi ile yürüme gibi bir derdi yoktur. Eşitlik ilkesine aykırı davrandılar" dedi.

HASİPOĞLU: KARARIMIZI BAKANLAR KURULU'NA SUNACAĞIZ

Bakan Oğuzhan Hasipoğlu toplantı girişinde yaptığı kısa açıklamada 'Tavsiye kararımızı Bakanlar Kurulu'na sunmayı ümit ediyoruz' dedi. Hasipoğlu, belirlenen asgari ücretin saatlik 349,71 TL, günlük 2.797,75 TL, haftalık 13.988,76 TL, aylık net 52.738 TL, brüt 60.618 TL olduğunu açıkladı.

Komisyon, asgari ücret belirleme çalışmaları kapsamındaki ilk toplantısını 26 Aralık Cuma günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda yapmıştı.

Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2026, 15:36