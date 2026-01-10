Çatışmalar şiddetlendi

Suriye’nin Halep kentinde Suriye ordusu, PKK/SDG’ye karşı Şeyh Maksud Mahallesi’nde yeni bir ope-rasyon başlattı.

SDG’li teröristlerin kenti boşaltmayı reddettiği, anlaşma girişimlerinin başarısız olduğu bildirildi.

Suriye resmi haber ajansı SANA’ya bilgi veren bir istihbarat yetkilisi, teröristlerin 4 genci öldürdüğünü ve bölgeyi terk etmeye çalışan sivillere saldırdığını açıkladı.

Suriye Savunma Bakanlığı ise, operasyon kapsamında büyük bir SDF-PKK mühimmat deposunun imha edildiğini belirtti.

SDG’nin söz konusu hedefi hastane olarak gösterdiği, gerçekte ise bir mühimmat deposu olduğu vur-gulandı.

Suriye ordusu, çatışmaların durmasının ardından SDG üyelerine mahalleyi boşaltmaları için ikinci kez süre verdi.

Yerel saatle 16.00-18.00 arasında sivillerin tahliyesi için insani koridor açılacağı duyuruldu.

Tahliye süreci kapsamında onlarca otobüs hazır bekletiliyor, bazı mahallelerde bariyerler kaldırıldı. SDG mensupları, hafif silahlarıyla Fırat Nehri doğusuna gönderilecek.

Suriye’deki çatışmalar önceki gün gece saat 03.00 itibarıyla geçici ateşkesle durdurulmuştu. Suriye yönetimi, örgüt üyelerinin kuzeydoğuya çekilmesi için güvenli koridor açtı. Ateşkes sonrası siviller böl-geyi terk etmeye başladı, Halep Valiliği sokağa çıkma yasağı ilan etti ve mayın ile el yapımı patlayıcılara karşı arama tarama faaliyetleri başlatıldı.

Türkiye, gelişmeleri yakından izliyor

Türkiye, Suriye’deki her türlü gelişmeyi güvenlik birimleri ve MİT aracılığıyla takip ediyor. Türkiye’nin önceliği, Suriye’nin siyasi birliği, toprak bütünlüğü ve merkezi otoritesinin korunması. Türkiye, SDG’nin sivil mahalleleri ve halkı canlı kalkan olarak kullanmasına karşı çıkarak, gerilimlerin barışçıl yöntemlerle çözülmesini esas alıyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, süreci anbean takip ederek gerekli talimatları veriyor.

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Endonezya ile yapılan toplantıda Suriye Dışişleri Bakanı Esad Ha-san Şeybani ile görüştüklerini belirterek, SDG’nin 10 Mart Mutabakatı’na uymasını ve üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmesini beklediklerini söyledi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suriye hü-kümetinin terör faaliyetlerine karşı başlattığı operasyonu desteklediklerini ifade etti.

