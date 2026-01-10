Mağusa Kent Orkestrası, “Kış Konseri” ile sanatseverlerle buluştu. Gazimağusa Belediyesi organizasyonunda düzenlenen konser, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Şefliğini Oskay Hoca’nın üstlendiği konserde, solist olarak Eril Cambaz ve Ezgi Akgürgen sahne aldı. Klasik müzikten popüler eserlere, Türkçe ve yabancı parçalardan oluşan repertuvar izleyicilerden beğeni topladı.

Konser sonunda Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay sahneye çıkarak Mağusa Kent Orkestrası ve sanatçıları tebrik etti. Başkan Uluçay, başarılı performanslarından dolayı orkestra ve solistlere çiçek takdim ederek teşekkürlerini iletti.

