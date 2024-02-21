130 bin ton dalında kaldı

Kuzey Kıbrıs’ın önemli ihraç ürünlerinden olan narenciyede ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Yaşanan olumsuzluklar nedeniyle bu yıl ürünün dalında kalması nedeniyle ciddi zararlara uğrayan üreticiler Güzelyurt terminal çemberinde davullu, zurnalı eylem yaptı.

İhracat ve ithalatçı Birlikler, eylemde yola bir kamyon portakal döküp ateşe verdi.

Sektördeki sorunlara dikkat çekerek, hükümetten çözüm bulmasını isteyen üreticiler, sorunları çözülene kadar Cypfruvex ve Kalyoncu Fabrikası yanında belediyeye ait iki kantarı bekleteceklerini açıkladı.

Cypfruvex Müdürü istifa” sloganlarının atıldığı eyleme bazı CTP milletvekilleri de katılarak destek verirken, iki birlik başkanı konuşma yaptı.

Hastürk olumsuzlukları anlattı

İlk konuşmayı yapan Narenciye İhracatçı Birlikleri Başkanı Ahmet Hastürk, narenciye üretiminin Güzelyurt bölgesi için önemli bir geçim kaynağı ve başta gelen ihracat kalemi olduğunu vurgulayarak, sektörde bu yıl yaşanan olumsuzlukları anlattı.

Geçen yıl üreticinin mandora mandarinde altın yılını yaşadığını kaydeden Hastürk, bu yıl Türkiye’deki ürünlerde düşük fiyatlarla başlayan olumsuz havanın Kuzey Kıbrıs’a da yansıdığını ve ülke ürünlerine talep oluşmadığını anlattı.

Sektörde yaşanan "sancılı" süreç devam ederken yeşilleme hastalığına neden olan Asya psillidi böceğinin ülkede görüldüğü haberinin ortaya çıktığını belirten Hastürk, bununla ilgili inceleme sürecinde de ihracatın sık sık sekteye uğradığını anlattı.

Hastürk, ardından Tarım Bakanının Ankara ziyareti sonunda bir protokol ile ürünlerin, paketleme tesisinde çalışıldıktan sonra fumigasyon işlemi sonucu 24 saat bekletildikten sonra ihracatına karar verildiğini anımsattı.

Bu adımdan sonra ihracatın bazı teknik ve araç sıkıntılarına rağmen yapıldığını belirten Hastürk, “Tam bu aşamada yine Tarım Bakanımız ile Cypfruvex Müdürünün Ankara’ya ziyarette bulundukları haberi geldi. Döndüklerinde karşılarına tam bir yasaklama kararı çıktığı açıklandı. Ancak bu toplantıda hangi taraftan geldiğini bilmediğimiz sadece iki firmamıza paylaştırılan bütün narenciye ürünlerini kapsayan 15 bin tonluk bir kota karşımıza çıkmış, diğer ihracatçı firmalarımız devre dışı bırakılmıştır” ifadelerini kullandı.

Hastürk, sektörde iş yapan her kesimin mağdur olduğunu vurguladı ve hükümeti sadece üreticileri tazmin edeceğini söylediği gerekçesiyle eleştirdi.

Bardakçı: Ya hep beraber ya da hiç

Narenciye İthalatçılar Birliği Başkanı Fethi Bardakçı ise Cypfruvex Müdürü Cemal Redif’in, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve TC ile KKTC’nin tarım bakanlarına “tüm ihracatçıları aradığını, toplamda 15 bin ton ürünü iki ihracatçı firmanın satın aldığını ve tüm üreticilere aldıkları ürün paralarını ödediklerini söyleyerek yalan ve yanlış bilgiler verdiğini" savundu.

Avukatları ile birlikte Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanına gittiklerini yapılanın yasal olmadığını, eşitlik ilkesine aykırı olduğunu ilettiklerini anlatan Bardakçı, “Ya hep beraber ürün ihraç edeceğiz ya da hiçbirimiz etmeyeceğiz” dedi.