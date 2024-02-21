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Şaşırtıcı Ani ölümler devam ediyor 42 yaşında sevenlerine veda etti

Ziyamet’te sakin 42 yaşındaki Yunus Zengin dün gece 23:30 sıralarında rahatsızlanarak kaldırıldığı Yenierenköy Sağlık Ocağı’nda yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Şaşırtıcı Ani ölümler devam ediyor 42 yaşında sevenlerine veda etti
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Polis Basın Subaylığı’ndan konu ile ilgili yapılan açıklama:
“20.02.2024 tarihinde, saat 23:30 sıralarında, Ziyamet’te sakin Yunus ZENGİN (E-42) ikametgahın içerisinde aninden rahatsızlanması sonucu kaldırıldığı Yenierenköy Sağlık Ocağı’nda yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir.

Adı edilenin yapılan otopsisinde ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alınmış olup, kesin ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.”

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