Tarafsız, cesur, güvenilir

Ömer KADİROĞLU

Diyalog TV diğer adıyla tv2020 12’nci yaşını kutlarken, tarafsız, cesur ve halkın sesi olan yayın anlayışıyla izleyicilerden büyük takdir topluyor. Kanalın 12’nci yılı dolayısıyla çok sayıda izleyici, hem televizyonun hem de Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar’ın yayıncılığını övgüyle değerlendirdi.

İzleyiciler, özellikle “Gündem Özel” programında toplumsal sorunlara cesurca değinilmesi, doğruların saklanmadan aktarılması ve halkın sesine yer verilmesinin Diyalog TV’yi diğer kanallardan ayırdığını ifade etti.

Kanalın objektif habercilik çizgisini koruyarak yayın hayatına devam etmesi dileğinde bulunan vatandaşlar, “Tarafsız, güvenilir ve cesur yayıncılığın adresi Diyalog TV nice yıllara” mesajı verdi.

Ne dediler…

Mustafa Alsancak

“Yerel kanalları izliyorum ancak en fazla tv2020 ve BRT’yi izliyorum. tv2020’de en fazla Reşat Akar’ın Gündem Özel programını izliyorum. Reşat Akar doğru dürüst ve topluma hitap etmesi yönünü beğeniyorum ve izliyorum. Diyalog TV yani tv2020’ye çalışanları ile birlikte kendini devam ettirmesini dilerim. Sokak röportajları ile halkın sesi olan bir kanaldır. Diyalog TV’nin yeni yaşını kutlar nice seneler dilerim.”

Taner Lord

“Kanallar içerisinde yalnızca Diyalog TV’yi izliyorum ve bu kanalda da en fazla Reşat Akar’ın Gündem Özel programını izliyorum. Çok güzel yayınları var ve Reşat Akar doğruları söylüyor. Tüm Kıbrıs’ın ihtiyacı olan her şeyi Reşat Akar dile getiriyor o nedenle beğenerek takip ediyoruz. tv2020’nin 12’nci yaşını kutlar nice başarılı seneler dilerim.”

Salih Karagül

“Yerel kanalları fırsat buldukça izlemeye çalışıyorum. Yerel kanallar içerisinde tv2020’yi de takip ediyorum. Reşat Akar’ı gerçekçi buluyorum o nedenle beğenerek takip ediyorum. Diyalog TV’nin 12’nci yaşını kutlar uzun süreli bir yayın hayatı dilerim.”

Hülya Karabulak

“Yerel kanalları fırsat buldukça izlerim ve en fazla Diyalog TV’yi izliyorum. Diyalog TV’de en fazla Reşat Akar’ın Gündem Özel programını ve haberleri takip ediyorum. Reşat Akar gün içinde yaşananları çok iyi bir şekilde bizlere aktarıyor ve bilgilendiriyor o nedenle takip ediyoruz. Diyalog TV yeni adıyla TV 2020’nin yeni yaşını kutlar daha nice yılları olsun ve halka faydalı olmaya sürdürsün.”

Ömer Arslan

“Yerel kanallar içerisinde en fazla tv2020’yi izliyorum. tv2020 doğru, karakterli ve bağımsız yayın yaptığına inandığım için takip ediyorum hele hele Reşat Akar’ın programına bayılıyorum. Reşat Akar gerçekten dürüst konuşuyor. Milleti öyle bir eleştiriyor ki doğru, yerinde ve zamanında konuşarak eleştiriyor. Reşat Akar’ın fikirlerine saygı duyuyorum. Diyalog TV’nin yeni yaşını kutlar, çalışanlarına mutlu, saadetli, güzel ve bol başarılı günler diliyorum. Reşat Beye Allah uzun ömür, tv2020’ye de uzun yıllar birincilik versin. Kıbrıs’ta izlenebilecek kanalların en başında tv2020 geliyor.”

Erhan Boranbay

“Yerel kanalları izliyorum ve en fazla Reşat Akar’ı tv2020’yi izliyorum. Reşat Akar’ın programlarını beğenerek takip ediyoruz. Neden Reşat Akar? Çünkü adam hep doğruları konuşuyor ve bizlere olayları tarafsız bir şekilde aktarıyor. Diyalog TV’nin 12’nci yaşını kutlar nice uzun süren yayın hayatı dilerim.”

Ercan Bumbaroğlu

“Yerel kanalları izliyorum ancak en fazla Reşat Akar’ı izliyorum. Reşat Akar’ı izlememizin neden hep doğruları konuşması ve bizlere doğru haberleri tarafsız bir şekilde aktarıyor, bu nedenle severek takip ediyoruz. tv2020’nin 12’nci yaşını kutlar, nice seneler dilerim.”

İsmet Akval

“Yerel kanalları izliyorum. Yerel kanallar arasında en fazla Diyalog TV yeni adıyla tv2020’yi izliyorum. Diyalog TV’de Reşat Akar’ı hiç kaçırmadan izliyorum. Reşat Akar doğruları konuşuyor o nedenle beğenerek takip ediyorum. Diyalog TV’nin 12’nci yaşını kutlar çok daha uzun sürecek yayın hayatı diliyorum.”

Yılmaz Üngüder

“Yerel kanallar arasında en fazla tv2020’yi izliyorum. tv2020’de genellikle Reşat Akar’ın programını izliyorum. Reşat Bey halkı hem bilgi sahibi yapıyor hem de yönlendiriyor o nedenle severek takip ediyorum. Diyalog TV’nin 12’nci yaşını kutlar, başarılarının devamını dilerim.”

Osman Iravul

“Yerel kanallar arasında en fazla Diyalog TV’yi takip ediyorum. Reşat Akar’ın programını beğenerek takip ediyorum çünkü bir tek sistemi eleştiren ve sisteme kızan onlardır. Diyalog TV’nin daha iyi günlere ve uzun süren yayın hayatıyla yoluna devam etmesini diliyor, 12’nci yaşlarını kutlarım.”

Ercan Keser

“Yerel kanalları vakit buldukça izliyorum. Yerel kanallar arasında en fazla Diyalog TV ve Kanal Sim’i izliyorum. Reşat Akar dobra dobra konuşuyor, cesurdur ve ne ise onu söyler o nedenle beğenerek takip ediyoruz. Parmağının arkasına saklanmadan yayınlarını sürdürüyor. tv2020’nin 12’nci yaşını kutlar, başarılarının devamını dilerim. Ülkemiz için faydalarının devam etmesi dileğiyle.”

Mustafa Gülcan

“Yerel kanalları izliyorum ve en fazla izlediğim yerel kanal tv2020’dir. tv2020’de en fazla Reşat Akar’ın Gündem Özel programını izliyorum. Reşat Akar korkusuz, cesur habercilik ilkesi ile yayınlar yapıyor o nedenle beğenerek takip ediyoruz. tv2020’nin 12’nci yaşını kutlar aynı çizgide uzun yıllar süren bir yayın hayatı dilerim.”

Mehmet Kurtulmuş

“Yerel kanallar arasında en fazla Diyalog TV’yi takip ediyorum ve bu kanalda en fazla Reşat Akar’ı izliyorum. Gerçekleri bizlere aktaran yalan haber yapmayan en doğru kanaldır. Reşat Akar doğru haberleri tarafsız bir şekilde bizlere olayları aktardığı için severek izliyoruz. Diyalog TV’nin yeni adıyla tv2020’nin yeni yaşını kutlar, başarılı yayınlarının devamını dilerim.”

Celal Topuz

“Yerel kanalları izliyorum ancak en fazla izlediğim yerel kanal Diyalog TV ve Kanal Sim’dir. Diyalog TV’de konuşmalarını ve yorumlarını çok beğendiğim için Reşat Akar’ın Gündem Özel programını takip ediyorum. Diyalog TV’nin 12’nci yaşını kutlar, başarılarının devamını dilerim.”

Devamı yarın