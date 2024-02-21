‘Mafya devleti’ yargıda

Gazeteci-yazar Makarios Drusiotis’in, ‘Mafya Devleti’ adlı kitabı uluslararası hukukçular tarafından incelemeye alındı. Rum Yönetimi eski başkanı Nikos Anastasiadis, kendisini yolsuzlukla suçlayan gazeteci Druşiotis’i ‘kasıtlı yayın yapmakla’ suçluyor.

Alithia gazetesinin haberine göre; Anastasiadis yaptığı açıklamada, “Makarios Drusiotis’in kitabında yazdıklarına ilişkin yanlış, asılsız iddiaların ve türetilen kurgunun" araştırılmaya başlanacak olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Anastasiadis açıklamasında, Makarios Drusiotis hakkındaki mahkeme tedbirlerinin alınmasının Drusiotis’e göz dağı vermeyi amaçladığı şeklindeki iddiaların, “araştırmacının” ifşaatları ışığında, yeni bulgusundan başka bir şey olmadığını belirtti.

Drusiotis’in korkması gereken tek şeyin “gerçek” olduğu telkininde bulunan Anastasiadis, "gerçek, kendi yazdığı ve hizmeti sırasında veya daha sonra bana teslim ettiği mektuplar, notlar ve çalışmaların aksine, kitaplarına yanlış ve kasıtlı olarak yazdığı şeydir." dedi.

Cevabını verdi

Makarios Drusiotis ise Anastasiadis’e yanıt verdiği açıklamasında, kendisine güç ve dayanaklılık veren unsurun “gerçek” olduğunu belirtti.

Kamuoyunun; her bireyin hakikatle ilişkisine dair algıya sahip olduğunu belirten Drusiotis, hiç kimsenin kendisini ne kitaplarında ne de yazdığı binlerce makalede haksız yere suçlamadığını ifade etti.

Öte yandan Yolsuzluğa Karşı Mücadele Biriminin, kitaptaki unsurların araştırılmasına dahil olacak dört kişilik hukuk ekibinin başkanlığını yaşamını Büyük Britanya’da sürdüren Avustralya kökenli Gabrielle Louise McIntyre yapacak.



Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2024, 09:56